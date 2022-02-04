Европейские СМИ нагнетают истерию и не позволяют прийти к деэскалации конфликта с Россией – экс-кандидат в президенты Украины

Источник материала: ОНТ

Политики Европы не могут предпринять решительные шаги по деэскалации конфликта с Россией, так как они зависимы от своих избирателей. Последние же попадают под влияние пропаганды, а большинство СМИ обеспечиваются и контролируются США. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

Василий Волга: «Схема истерии срабатывает. Здесь весь вопрос, какова все-таки ее конечная цель. Это то, в чем все теряются. Например, я с Александром Раром разговаривал, мы с ним давно знакомы. Это немецкий политолог очень известный, он проводит консультации с высшими государственными лицами Германии, через него пытаются как через человека, близкого к кругам высшего руководства России, понять, что на самом деле происходит. Так вот, истерика эта сегодня не только у нас. Он говорит, что сегодня истерит высшее руководство Германии. Почему истерит? Он отмечает две причины. Первая – немецкое руководство понимает, что любые действия, санкции, не доведи господи, война – все это непосредственно коснется всей Европы. Они это понимают и прикладывают все усилия, чтобы понизить градус пропаганды. Но он говорит, что практически все СМИ Германии – проамериканские, ими владеют почти полностью американцы. Политикум немецкий понимает, что необходимо поломать эту тенденцию, но подконтрольные американцам СМИ их избирателей наклоняют в определенную сторону, не давая руководству Германии предпринять решительные шаги по деэскалации. Проще говоря, стать на сторону России не получается, конфликт преодолеть невозможно. Каждый, кто сегодня из руководства Германии пойдет на то, чтобы все-таки требования России об обеспечении безопасности в Европе, о непродвижении НАТО на восток были удовлетворены, – его съест собственный избиратель. Ибо на этого избирателя воздействуют чужие средства массовой информации. Та же история происходит в Украине».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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