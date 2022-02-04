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Экс-кандидат в президенты Украины Василий Волга: украинцы действительно готовятся к войне с Россией

04.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экс-кандидат в президенты Украины Василий Волга: украинцы действительно готовятся к войне с Россией

После эвакуации дипломатов многих стран рядовые украинцы действительно задумались о войне с Россией, начали к ней готовиться. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

Василий Волга: «Да, [украинцы готовятся к войне]. Особенно начиная с прошлой недели. До тех пор, пока не началась эвакуация посольств… Пока говорили только об эвакуации американского посольства – к этому относились как к игре, нагнетанию истерии американцами. Но когда англичане, Австралия начали говорить [о войне] и эвакуировать своих работников – вдруг, действительно, везде, на кухнях, на предприятиях люди серьезно над этим задумались. Если до этого над этим шутили, другие говорили “с хлебом-солью встречать пойдем”. Юго-восток, чего там греха таить, так настроен. Потому что от националистического диктата, от диктата радикального национализма, который стал государственной идеологией, от этого многие очень устали. И по-разному сейчас общество относится. Но ожидание реального военного конфликта действительно высоко».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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После эвакуации дипломатов многих стран рядовые украинцы действительно задумались о войне с Россией, начали к ней готовиться. Об этом в эфире программы «Марков....
 
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