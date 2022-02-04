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Экс-кандидат в президенты Украины Василий Волга: украинцы действительно готовятся к войне с Россией
Источник материала: ОНТ
После эвакуации дипломатов многих стран рядовые украинцы действительно задумались о войне с Россией, начали к ней готовиться. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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После эвакуации дипломатов многих стран рядовые украинцы действительно задумались о войне с Россией, начали к ней готовиться. Об этом в эфире программы «Марков....
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