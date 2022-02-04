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Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции – это лечение израненной событиями 2020 года души Беларуси. Мнение украинского политика

04.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции – это лечение израненной событиями 2020 года души Беларуси. Мнение украинского политика

Экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга принял участие в обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси. Политик был впечатлен откровенным разговором, который был на этой встрече. По словам Волги, само обсуждение проекта изменений и дополнений Основного закона – это попытка излечить израненную событиями 2020 года душу Беларуси.

Василий Волга: «Я очень благодарен за откровенность разговора. Никто не скрывал того факта, что сегодняшнее обсуждение новой модели Конституции – это есть реакция белорусской власти, как будто бы способ лечения, заживления белорусского “тела”, белорусской души после трагических событий, которые произошли в 2020 году. То есть болит еще. Ведь на самом-то деле, когда это произошло, это была попытка разрезать по живому – так, как удалось разрезать в Украине. Когда резали, уже ведь порезали, поранили. В душах очень много раненого. И сегодня, когда процесс обсуждения идет, идет откровенный разговор. Этот откровенный разговор очень важен! Мне посчастливилось при этом присутствовать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга принял участие в обсуждении проекта изменений и дополнений...
 
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