Повышение пенсий, детских пособий и привлекательности инвестфондов: что еще нового в экономике в 2022-м? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Мировое потребление калийных удобрений в прошлом году достигло 45 млн тонн. При этом доля Беларуси в глобальном производстве хлористого калия превысила 17%. Это данные нового обзора минеральных сырьевых ресурсов МИДа и Геологической службы США. Они считают, что мировые калийные мощности увеличатся почти до 69 млн тонн к 25-му году за счёт рудников и так называемых проектов расширения в Беларуси, Канаде и России. Вот такой оптимистичный прогноз даёт санкционер. О других важных и интересных новостях экономики и бизнеса.





Министерство финансов хочет повысить привлекательность инвестиционных фондов и предлагает белорусам оценить идеи по развитию коллективного инвестирования.

Что предлагает инвестфондам Минфин?

Для этого нужно снять барьеры – разрешить фондам инвестировать в токены. Аргумент в пользу – рынок цифровых знаков в Беларуси быстро растёт, поэтому список финансовых инструментов для вложений вполне можно увеличить.

Как и перечень случаев, когда участник рынка ценных бумаг вправе вести дела, не относящиеся к профессиональной или биржевой деятельности в качестве резидента Парка высоких технологий. Ещё Минфин предлагает изменить Налоговый кодекс и до января 31-го года продлить льготный режим налогообложения прибыли инфестфондов с белорусской «пропиской», а также доходов инвесторов от участия в них.

Что изменил бюджет прожиточного минимума?

Выросла сумма резервирования средств на выплату зарплаты нанимателями, у которых есть задолженность перед сотрудниками. С начала месяца норматив бронирования превышает 494 рубля. Он повысился из-за роста бюджета прожиточного минимума .

Это также главный ориентир в расчёте некоторых пособий и надбавок к пенсиям. В среднем он составляет почти 297 рублей на человека и будет действовать до апреля.

Бюджет автоматически «пересчитывает» сумму единовременного пособия. На первенца полагается без малого 3000 рублей. Если семья и дальше растёт – свыше 4 тысяч. Увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Что же касается доплат к пенсиям , то белорусам старше 75 лет будут добавлять почти 60 рублей, после 80 – свыше 74-х. И, напомним, что с 1 марта вырастут все трудовые пенсии: по возрасту, за выслугу лет, по случаю потери кормильца и инвалидности.

Что будет после переходного периода?

1 февраля закончился переходный период для распространителей рекламы. В январе они ещё могли войти в специальный реестр МАРТа. Иначе больше не смогут оказывать услуги по размещению рекламы.

Нюансы обсудим с представителем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инной Гаврильчик.

- Не всем же нужно быть в этом реестре, не так ли? Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли: - Да, вы совершенно, верно отметили, не все рекламораспространители подлежат включению в реестр рекламораспространителей. Об этом в Указе 426 прямо указано. В Приложении содержится перечень рекламораспространителей, которые не подлежат включению в такой реестр. Например, мы говорим о тех организациях, которые оказывают услуги по размещению наружной рекламы, рекламы на транспорте либо в сети интернет, но на сайтах, которые не являются сетевыми изданиями и ещё некоторые другие. Эту информацию вы можете подробно посмотреть на сайте МАРТ . - А вот из-за чего, уже оказавшись в реестре, можно потерять право оказания услуг? - Министерство будет руководствоваться Указом 426 и Постановлением Совета министров 779, где чётко прописаны основания. Здесь можно выделить 4 группы: это за нарушение законодательства о рекламе, неисполнение предписания, за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение законодательства о СМИ. Это один блок оснований, а второй блок – когда рекламораспространитель самостоятельно решил из реестра исключится. - Спасибо за пояснения!

Как обустроить метавселенную?

Вот заявление основателя Facebook о создании метавселенной стало лучшей рекламой рынка виртуальной недвижимости. Продажи цифровых квадратных метров по итогам прошлого года превысили полмиллиарда долларов. И по прогнозу рынок недвижимости метавселенных будет расти на 31% в год.

Продавцов уже десятки по всему миру. Дома, квартиры, земельные участки люди покупали в виртуальных мирах и расплачивались криптовалютой. И не только для себя, но и чтобы заработать – открыть магазины и проводить модные показы. Впрочем, некоторые эксперты считают это всё финансовой пирамидой. В отличие от обычной, она легко создаётся при помощи кода и продавать такую землю можно лет 20. Причём «покупается» на цифровые вещи больше молодёжь, люди постарше видели в жизни не одну финансовую пирамиду.

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