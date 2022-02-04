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Повышение пенсий, детских пособий и привлекательности инвестфондов: что еще нового в экономике в 2022-м? Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Мировое потребление калийных удобрений в прошлом году достигло 45 млн тонн. При этом доля Беларуси в глобальном производстве хлористого калия превысила 17%. Это данные нового обзора минеральных сырьевых ресурсов МИДа и Геологической службы США. Они считают, что мировые калийные мощности увеличатся почти до 69 млн тонн к 25-му году за счёт рудников и так называемых проектов расширения в Беларуси, Канаде и России. Вот такой оптимистичный прогноз даёт санкционер. О других важных и интересных новостях экономики и бизнеса.
Министерство финансов хочет повысить привлекательность инвестиционных фондов и предлагает белорусам оценить идеи по развитию коллективного инвестирования.
Что предлагает инвестфондам Минфин?
Для этого нужно снять барьеры – разрешить фондам инвестировать в токены. Аргумент в пользу – рынок цифровых знаков в Беларуси быстро растёт, поэтому список финансовых инструментов для вложений вполне можно увеличить.
Как и перечень случаев, когда участник рынка ценных бумаг вправе вести дела, не относящиеся к профессиональной или биржевой деятельности в качестве резидента Парка высоких технологий. Ещё Минфин предлагает изменить Налоговый кодекс и до января 31-го года продлить льготный режим налогообложения прибыли инфестфондов с белорусской «пропиской», а также доходов инвесторов от участия в них.
Что изменил бюджет прожиточного минимума?
Выросла сумма резервирования средств на выплату зарплаты нанимателями, у которых есть задолженность перед сотрудниками. С начала месяца норматив бронирования превышает 494 рубля. Он повысился из-за
Это также главный ориентир в расчёте некоторых пособий и надбавок к пенсиям. В среднем он составляет почти 297 рублей на человека и будет действовать до апреля.
Бюджет автоматически «пересчитывает» сумму единовременного пособия. На первенца полагается без малого 3000 рублей. Если семья и дальше растёт – свыше 4 тысяч.
Что будет после переходного периода?
1 февраля закончился переходный период для распространителей рекламы. В январе они ещё могли войти в специальный реестр МАРТа. Иначе больше не смогут оказывать услуги по размещению рекламы.
Нюансы обсудим с представителем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инной Гаврильчик.
Как обустроить метавселенную?
Вот заявление основателя Facebook о создании метавселенной стало лучшей рекламой рынка виртуальной недвижимости. Продажи цифровых квадратных метров по итогам прошлого года превысили полмиллиарда долларов. И по прогнозу рынок недвижимости метавселенных будет расти на 31% в год.
Продавцов уже десятки по всему миру. Дома, квартиры, земельные участки люди покупали в виртуальных мирах и расплачивались криптовалютой. И не только для себя, но и чтобы заработать – открыть магазины и проводить модные показы. Впрочем, некоторые эксперты считают это всё финансовой пирамидой. В отличие от обычной, она легко создаётся при помощи кода и продавать такую землю можно лет 20. Причём «покупается» на цифровые вещи больше молодёжь, люди постарше видели в жизни не одну финансовую пирамиду.
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Повышение пенсий, детских пособий и привлекательности инвестфондов: что еще нового в экономике в 2022-м? Рубрика «Ближе к делу»
Мировое потребление калийных удобрений в прошлом году достигло 45 млн тонн. При этом доля Беларуси в глобальном производстве хлористого калия превысила 17%. Это...
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