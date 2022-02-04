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Василий Волга о Лукашенко: самый сильный президент в мире, он один смог противостоять власти денег, не допустил приватизацию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко – единственный глава государства на постсоветском пространстве, который успешно противостоял власти денег, успешно боролся с политическими атаками, организованными за счет денег, и не допустил приватизацию. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.
В одном из интервью Волга назвал Лукашенко самым сильным президентом в мире.
Украинский политик пояснил, почему он считает Лукашенко самым сильным президентом.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Василий Волга о Лукашенко: самый сильный президент в мире, он один смог противостоять власти денег, не допустил приватизацию
Президент Беларуси Александр Лукашенко – единственный глава государства на постсоветском пространстве, который успешно противостоял власти денег, успешно...
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