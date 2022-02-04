Василий Волга о Лукашенко: самый сильный президент в мире, он один смог противостоять власти денег, не допустил приватизацию

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко – единственный глава государства на постсоветском пространстве, который успешно противостоял власти денег, успешно боролся с политическими атаками, организованными за счет денег, и не допустил приватизацию. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил экс-кандидат в президенты Украины, лидер политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга.

В одном из интервью Волга назвал Лукашенко самым сильным президентом в мире.

Василий Волга: «Да. Я касался этого в интервью. Кстати, мне за это досталось в Украине. Потому что, если хотя бы задуматься над тем, а почему же он [Лукашенко] сильный, а почему же существует такая оценка… Когда появляется какой-то свет, то всякая грязь видна становится. Когда нет никакого света, тогда можно и с грязью жить, как мы сегодня живем в Украине».

Украинский политик пояснил, почему он считает Лукашенко самым сильным президентом.

Василий Волга: «По моему мнению, Лукашенко – самый сильный президент из тех, которые нам сегодня известны. Потому что он один из президентов постсоветского пространства смог противостоять на протяжении многих лет власти денег. Я не знаю, честно скажу, такого государственного деятеля, президентов других стран, которые имели бы такую стойкость против денег и тех атак политических, которые деньги организовывают. Он же находился в таком же положении, как и все. Но все страны прошли через так называемую “прихватизацию”. А как можно приватизировать образующие бюджет отрасли, как можно приватизировать естественные монополии без участия в этом высшего лица государства? А никак, невозможно! И он один выстоял. Человек, который может противостоять власти денег, в моем понимании – человек очень сильный. Я другого такого не знаю».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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