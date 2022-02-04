Британская компания создала нейросеть, способную программировать, как человек

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британской компании DeepMind протестировали нейросеть, которая может программировать наравне с человеком, сообщается на сайте организации.

Система представляет собой искусственный интеллект, способный использовать критическое мышление. Нейросеть участвовала в 10 конкурсах для программистов. Не применяя загруженные шаблоны, она генерировала оригинальный код и оказалась в 54% лучших участников.

В компании DeepMind отметили, что сообщество машинного обучения добилось огромного прогресса в создании и понимании текстовых данных. В частности, это первый случай в истории, когда искусственный интеллект смог конкурировать со специалистами среднего уровня.-0-