В каких банках самые высокие комиссии за снятие наличных? Актуальный обзор
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Источник материала:
Myfin
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Рассмотрим условия снятия наличных с карт, эмитированных отечественными банками в белорусских рублях внутри страны.
Общие правила такие:
снимать наличные без комиссии точно можно в банкоматах своего банка;
по зарплатным проектам могут быть предусмотрены особые условия по снятию наличных в зависимости от организации;
могут быть нюансы по снятию наличных по «старым» картам (например, выпущенным более 2 лет назад), как в случае Альфа-Банка, когда для них прописаны особые условия.
Где кроме своего банкомата можно снять наличку без комиссии?
В нашей таблице для карт каждого банка мы называем основные условия по бесплатному снятию и диапазон комиссий по операциям в других банках.
Банк
где можно снять бесплатно (кроме своих банкоматов)
какую комиссию возьмет «чужой» банкомат
Альфа-Банк
в зависимости от пакета услуг до определенной суммы в любых банкоматах (например, в Smart Classic до 500 рублей, в Smart Black – до 5000 рублей в месяц)
при снятии сверх лимита – 3,5%, мин. 4 рубля
Белагропромбанк
в банкоматах Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка
3%, мин. 5,5 руб.
Беларусбанк
в банкоматах Белагропромбанка
2,5%, не менее 0,5 руб. (для Белкарт) и не менее 3 руб. для Visa и Mastercard
Белгазпромбанк
в банкоматах МТБанка и Белагропромбанка;
нет комиссий во всех банкоматах для карты Free Cash
2 – 3,5%, мин. 2 руб. в зависимости от карты
Банк БелВЭБ
в банкоматах Технобанка, РРБ-Банка, Банка Дабрабыт, БСБ Банка, Альфа-Банка и в отделениях Белпочты
2%, но для некоторых карт 2,5 – 3% (мин. 7 руб.)
Белинвестбанк
по картам Белкарт – в банкоматах Белагропромбанка и Беларусбанка (в зависимости от условий карты);
по картам Visa и Mastercard – в банкоматах Белагропромбанка, МТБанка и Беларусбанка
2,5% (5% – для виртуальных карт), мин. 3 руб.
БНБ-Банк
в банкоматах Белгазпромбанка
в банкоматах Банка Дабрабыт, Статусбанк, Абсолютбанк и Альфа-Банк – 1,5% (мин. 3 руб.), во всех остальных банкоматах – 2,5% (мин. 3 руб.)
БТА Банк
-
2,5%, мин. 3 руб.
Банк ВТБ (Беларусь)
по картам Visa Infinite и Visa Signature в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт» в любых банкоматах
3,5%, мин. 5,5 руб.
Банк Дабрабыт
для пакетов «Разам. Залаты», «Разам. Плацінавы» и «Разам. Элітны» – в любых банкоматах для любых сумм;
для «Разам. Базавы» – до 500 рублей в месяц везде;
для «Разам. Стартавы» – до 500 рублей в месяц в своих банкоматах и у партнеров (список партнеров лучше уточнять в банке, он различается в зависимости от пакета);
также есть особые условия по картам «Матуля» и «Давай-давай»
1,5 – 3%, мин. 5 руб. (в зависимости от карты и пакета услуг)
МТБанк
для всех карт – в банкоматах Белинвестбанка, Белгазпромбанка;
по картам PayOkay и Шоппер – до 200 рублей во всех банкоматах;
по картам Visa Infinite, Visa Platinum и Hello, world! – в отделениях Белпочты
3%, мин. 4 руб.
Паритетбанк
-
3%, мин. 4 руб.
Приорбанк
по многим картам – бесплатно во всех банкоматах до определенной суммы (например, если карта без пакета услуг, то до 200 рублей в месяц, в пакете «Премиум» – до 10 тысяч рублей)
если сумма лимита превышена, то 3% (мин. 5 или 7 руб.)
СберБанк
во всех банкоматах всех банков до 150 рублей в месяц; есть карты, где лимит выше
при снятии больше 150 рублей в месяц – 4%, мин. 5 руб.
СтатусБанк
по зарплатным картам – Белгазпромбанк и Белагропромбанк;
по тарифу Salary Lux – везде;
по другим картам Visa Classic и Visa Gold – в банкоматах Белгазпромбанка;
по СтатусКарте – только в своем банке
3% (5% – для виртуальных карт в кассе банка), мин. 2-3 руб.
Банк Решение
-
3%, мин. 4 руб.
РРБ-Банк
по картам Platinum и Infinite – во всех банкоматах всех банков
2%, мин. 1 руб.
Технобанк
в банкоматах Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, РРБ-Банка и Альфа-Банка;
по карте Green до 500 рублей – без комиссии везде
2,5%, мин. 2 руб.
Франсабанк
в банкоматах Альфа-Банка
во всех других банкоматах – 2%
Информация актуальна по данным на 3 февраля 2022 года.
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Банкоматы заранее не сообщают, сколько спишут с вас за снятие наличных. Максимум, на что можно рассчитывать в чужом устройстве, предупреждение о том, что какая-то...
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