В каких банках самые высокие комиссии за снятие наличных? Актуальный обзор

Источник материала: Myfin



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Рассмотрим условия снятия наличных с карт, эмитированных отечественными банками в белорусских рублях внутри страны.

Общие правила такие:

снимать наличные без комиссии точно можно в банкоматах своего банка;

по зарплатным проектам могут быть предусмотрены особые условия по снятию наличных в зависимости от организации;

могут быть нюансы по снятию наличных по «старым» картам (например, выпущенным более 2 лет назад), как в случае Альфа-Банка, когда для них прописаны особые условия.

Где кроме своего банкомата можно снять наличку без комиссии?

В нашей таблице для карт каждого банка мы называем основные условия по бесплатному снятию и диапазон комиссий по операциям в других банках.

Банк где можно снять бесплатно (кроме своих банкоматов) какую комиссию возьмет «чужой» банкомат Альфа-Банк в зависимости от пакета услуг до определенной суммы в любых банкоматах (например, в Smart Classic до 500 рублей, в Smart Black – до 5000 рублей в месяц) при снятии сверх лимита – 3,5%, мин. 4 рубля Белагропромбанк в банкоматах Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка 3%, мин. 5,5 руб. Беларусбанк в банкоматах Белагропромбанка 2,5%, не менее 0,5 руб. (для Белкарт) и не менее 3 руб. для Visa и Mastercard Белгазпромбанк в банкоматах МТБанка и Белагропромбанка; нет комиссий во всех банкоматах для карты Free Cash 2 – 3,5%, мин. 2 руб. в зависимости от карты Банк БелВЭБ в банкоматах Технобанка, РРБ-Банка, Банка Дабрабыт, БСБ Банка, Альфа-Банка и в отделениях Белпочты 2%, но для некоторых карт 2,5 – 3% (мин. 7 руб.) Белинвестбанк по картам Белкарт – в банкоматах Белагропромбанка и Беларусбанка (в зависимости от условий карты); по картам Visa и Mastercard – в банкоматах Белагропромбанка, МТБанка и Беларусбанка 2,5% (5% – для виртуальных карт), мин. 3 руб. БНБ-Банк в банкоматах Белгазпромбанка в банкоматах Банка Дабрабыт, Статусбанк, Абсолютбанк и Альфа-Банк – 1,5% (мин. 3 руб.), во всех остальных банкоматах – 2,5% (мин. 3 руб.) БТА Банк - 2,5%, мин. 3 руб. Банк ВТБ (Беларусь) по картам Visa Infinite и Visa Signature в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт» в любых банкоматах 3,5%, мин. 5,5 руб. Банк Дабрабыт для пакетов «Разам. Залаты», «Разам. Плацінавы» и «Разам. Элітны» – в любых банкоматах для любых сумм; для «Разам. Базавы» – до 500 рублей в месяц везде; для «Разам. Стартавы» – до 500 рублей в месяц в своих банкоматах и у партнеров (список партнеров лучше уточнять в банке, он различается в зависимости от пакета); также есть особые условия по картам «Матуля» и «Давай-давай» 1,5 – 3%, мин. 5 руб. (в зависимости от карты и пакета услуг) МТБанк для всех карт – в банкоматах Белинвестбанка, Белгазпромбанка; по картам PayOkay и Шоппер – до 200 рублей во всех банкоматах; по картам Visa Infinite, Visa Platinum и Hello, world! – в отделениях Белпочты 3%, мин. 4 руб. Паритетбанк - 3%, мин. 4 руб. Приорбанк по многим картам – бесплатно во всех банкоматах до определенной суммы (например, если карта без пакета услуг, то до 200 рублей в месяц, в пакете «Премиум» – до 10 тысяч рублей) если сумма лимита превышена, то 3% (мин. 5 или 7 руб.) СберБанк во всех банкоматах всех банков до 150 рублей в месяц; есть карты, где лимит выше при снятии больше 150 рублей в месяц – 4%, мин. 5 руб. СтатусБанк по зарплатным картам – Белгазпромбанк и Белагропромбанк; по тарифу Salary Lux – везде; по другим картам Visa Classic и Visa Gold – в банкоматах Белгазпромбанка; по СтатусКарте – только в своем банке 3% (5% – для виртуальных карт в кассе банка), мин. 2-3 руб.

Банк Решение - 3%, мин. 4 руб. РРБ-Банк по картам Platinum и Infinite – во всех банкоматах всех банков 2%, мин. 1 руб. Технобанк в банкоматах Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, РРБ-Банка и Альфа-Банка; по карте Green до 500 рублей – без комиссии везде 2,5%, мин. 2 руб.

Франсабанк в банкоматах Альфа-Банка во всех других банкоматах – 2%

Информация актуальна по данным на 3 февраля 2022 года.

