Весь банк в смартфоне: тестируем приложение eParitet для бизнеса

Источник материала: Myfin



Фото: Paritetbank

Как получить доступ в eParitet



Чтобы воспользоваться приложением банка, достаточно сделать три простых шага:

скачать приложение, установить;

заполнить заявку в банк на резервирование счета;

получить документы и данные для входа.

В приложении есть много полезных функций, без которых ведение бизнеса сегодня сложно представить: открыть вклад, проводить платежи и делать выписки по счету, а также оформить корпоративные карты для сотрудников. Расскажем подробнее, как это работает.

Открыть вклад

Для открытия вклада понадобится всего несколько нажатий кнопок меню в приложении. При этом никаких документов для оформления депозита не понадобится. Все совершается внутри приложения в режиме реального времени при условии, что вы уже являетесь клиентом банка.

К слову, на некоторых вкладах есть возможность быстро получить средства на счет. Это зависит от типа депозита – отзывного или безотзывного. По договору отзывного депозита можно направить заявку на частичный или полный отзыв средств прямо в приложении eParitet. Онлайн-депозиты Paritetbank позволяет пополнять: отзывные депозиты на протяжении всего срока договора, а по безотзывным депозитам условия зависят от срока размещения средств.

Выписки и платежные поручения

С мобильным приложением eParitet не придется ехать в офис или звонить в банк, чтобы получить выписку по счету или оформить платежное поручение. Все это делается в пару кликов.

Как получить выписку по счету показано ниже на скриншотах.

Выписка по счету формируется в момент нажатия на кнопку в eParitet, а саму выписку можно сформировать за любой период. В том числе по операциям, которые были совершены 10-12 лет назад.

Кроме выписок, в приложении очень удобно совершать платежи. Например, оформление платежного поручения проходит всего в четыре шага. Отметим, что абсолютное большинство платежных поручений проводятся автоматически в течение 2-3 минут.

Еще один плюс, который отмечают практически все пользователи приложения, – возможность прямо в нем начислить сотрудникам зарплату. Благодаря оптимизации процессов, Paritetbank обрабатывает пакет документов на выплату зарплаты за 2-3 минуты в автоматическом режиме. Запрос формируется буквально за пару кликов – требуется заполнить несколько полей, и банк уже зачисляет средства.

Корпоративные карты



Для удобства сотрудников компании и контроля за их расходами в мобильном приложении есть раздел с корпоративными карточками. Здесь можно быстро проверить баланс карт, заблокировать или разблокировать счета с картами, пополнить карты, а также получить выписки по расходно-приходным операциям с картами.

Как рассказали Myfin.by в банке, в eParitet можно завести несколько пользователей с разными правами доступа к тем или иным разделам, документам, однако подобные настройки чаще интересуют крупные организации и пользователей web-версии eParitet Интернет-банкинга.

Очень серьезно в Paritetbank относятся к вопросам безопасности. Если у вас есть подозрения о несанкционированном доступе к приложению, можно незамедлительно обратиться в техническую поддержку eParitet или к клиентскому менеджеру, которые сразу известят заинтересованные службы. А если проверить протокол действий в web-версии eParitet Интернет-банкинге, можно просмотреть, какой пользователь совершил конкретные действия и в какое время.

Технические работы проводятся банком исключительно вне банковского дня, чтобы все клиенты могли совершать платежи без каких-либо ограничений. Поэтому все перерывы в работе происходят в выходные дни или в ночное время.

Что в итоге?

Приложение eParitet сегодня является одним из самых удобных банковских приложений для бизнеса. Если вы хотите снизить объем документооборота, быстро оформлять платежи и выписки, управлять финансами компании, стоит обратить внимание на приложение от Paritetbank. С мобильным приложением вы получаете не только контроль над денежными потоками компании 24/7 в любом месте земного шара, но и быстрый доступ к счетам через простой и понятный интерфейс, отслеживание важных операций онлайн, удобное ведение бизнеса и расчётов, верификацию работы бухгалтера, оперативность в платежах, а за счет автоматизации подготовка платежных документов становится проще и быстрее.

Недавно банк провел полный редизайн, чтобы сделать приложение более удобным и дружелюбным для пользователей. Кроме свежего дизайна было добавлено множество новых функций – управление депозитами, кредитами, корпоративными картами, функции валютного контроля, открытие счетов и онлайн-депозитов.

Попробуйте мобильное приложение eParitet для бизнеса. Протестировать основной функционал приложения можно через демоверсию.

*Партнерский материал. Создано при поддержке Paritetbank