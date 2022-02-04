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Национальный художественный музей презентует картины Акима Шевченко

04.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Национальный художественный музей презентует картины Акима Шевченко

Незабытый мастер. К 120-летнему юбилею Акима Шевченко Национальный художественный музей презентует картины художника. Живописец в свое время сделал большой вклад в развитие и становление белорусского изобразительного искусства. 

Самые известные работы – «Выходной день», «Город обновляется», «В совхозе “Брилево”». В 40-х картина «Плотогоны» имела большой успех в Москве. Сегодня она входит в золотой фонд белорусского искусства. Пройдя Великую Отечественную, Аким Шевченко пишет историю на холстах. Так, картина «Река Неман» – это живое воспоминание боев за освобождение Запада Беларуси.

Алексей Матюшонок, куратор выставки: «Он в основном работал в социально-бытовых жанровых картинах, довольно-таки монументальных. Некоторые из них доходят до двух метров. Это работы из жизни Беларуси того времени». 

За 30 лет творчества художник оставил богатое наследие не только на холстах. После войны 12 лет преподавал в художественном училище. Среди его выпускников – Михаил Савицкий, Май Данциг, Василий Шарангович и Леонид Дударенко. 

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Незабытый мастер. К 120-летнему юбилею Акима Шевченко Национальный художественный музей презентует картины художника. Живописец в свое время сделал большой вклад в...
 
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