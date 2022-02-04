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Национальный художественный музей презентует картины Акима Шевченко
Источник материала: ОНТ
Незабытый мастер. К 120-летнему юбилею Акима Шевченко Национальный художественный музей презентует картины художника. Живописец в свое время сделал большой вклад в развитие и становление белорусского изобразительного искусства.
Самые известные работы – «Выходной день», «Город обновляется», «В совхозе “Брилево”». В 40-х картина «Плотогоны» имела большой успех в Москве. Сегодня она входит в золотой фонд белорусского искусства. Пройдя Великую Отечественную, Аким Шевченко пишет историю на холстах. Так, картина «Река Неман» – это живое воспоминание боев за освобождение Запада Беларуси.
За 30 лет творчества художник оставил богатое наследие не только на холстах. После войны 12 лет преподавал в художественном училище. Среди его выпускников – Михаил Савицкий, Май Данциг, Василий Шарангович и Леонид Дударенко.
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Незабытый мастер. К 120-летнему юбилею Акима Шевченко Национальный художественный музей презентует картины художника. Живописец в свое время сделал большой вклад в...
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