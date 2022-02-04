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В Минске мобильные датчики контроля скорости расположены на 12 участках

04.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске мобильные датчики контроля скорости расположены на 12 участкахМинске мобильные датчики контроля скорости расположены на 12 участках" class="one-news__figure-img">

В Минске 4 фефраля мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


ГАИ просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 4 фефраля мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ГАИ просит водителей быть...
 
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