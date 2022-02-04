|
В Минске мобильные датчики контроля скорости расположены на 12 участках
Источник материала: ОНТМинске мобильные датчики контроля скорости расположены на 12 участках" class="one-news__figure-img">
В Минске 4 фефраля мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках. Об этом
ГАИ просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 4 фефраля мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ГАИ просит водителей быть...
|
Архив (Разное)