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Продолжается подготовка к учению «Союзная решимость – 2022»

04.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается подготовка к учению «Союзная решимость – 2022»

Продолжается подготовка к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость». Цели маневров и геополитическую ситуацию в регионе накануне Президент Беларуси обсудил с министром обороны России. 

В Беларусь уже прилетели более десятка истребителей СУ-35, прибыли системы залпового огня «Панцирь» и дивизионы ракетных комплексов С-400 «Триумф». Они необходимы, чтобы проверить единую региональную систему ПВО. Уже сейчас зона покрытия С-400 позволит союзникам перехватить цели в глубине восточного фланга НАТО. Поскольку напряженность на континенте, особенно у наших южных рубежей, продолжает возрастать, Союзному государству необходимо быть начеку.

По замыслу учения союзники будут противостоять странам и подконтрольным им террористам, которые от безуспешной попытки инициировать внутренний конфликт перешли к радикальным мерам. Этот сценарий во многом совпадает с реальностью. Помимо десятков тысяч контингента у наших границ, Пентагон готовь перебросить еще 8,5 тысяч военных в Европу для усиления НАТО. Из них в Польшу – 2,5 тысячи. Кроме того, Запад продолжает активно экипировать Украину вооружением под предлогом выдуманной угрозы белорусско-российских учений. 

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Продолжается подготовка к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость». Цели маневров и геополитическую ситуацию в регионе...
 
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