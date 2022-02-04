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Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады-2022 в Пекине
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом
Александр Лукашенко отметил, что девиз Игр «Вместе ради общего будущего» отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям.
Президент Беларуси подчеркнул, что с теплотой вспоминает свой визит в Поднебесную во время проведения XXIX летних Олимпийских игр 2008 года. Тогда Китай выиграл медальный зачет, а Беларусь показала один из лучших результатов в истории.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом...
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