Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что девиз Игр «Вместе ради общего будущего» отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям.

Президент Беларуси подчеркнул, что с теплотой вспоминает свой визит в Поднебесную во время проведения XXIX летних Олимпийских игр 2008 года. Тогда Китай выиграл медальный зачет, а Беларусь показала один из лучших результатов в истории.





Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram