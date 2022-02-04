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Минск ждет объяснений от Киева по поводу нарушения воздушной границы
Источник материала: ОНТМинск ждет объяснений от Киева по поводу нарушения воздушной границы" class="one-news__figure-img">
Серьезность ситуации подтверждают и новые случаи нарушения воздушной границы с украинской стороны. Минск ждет объяснений от Киева по поводу очередного инцидента с беспилотником, который незаконно вторгся в Беларусь.
Послу Украины накануне в МИДе заявили решительный протест. Дрон был запущен целенаправленно для слежки над брестским полигоном. Аппарат пролетел около 40 километров над нашей территорией. Белорусские специалисты заметили его и посадили. В Вооруженных Силах проанализировали данные бортового компьютера и подтвердили умышленные действия соседей. Подобным образом Украина обостряет без того непростую обстановку в регионе, считает Минск.
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Серьезность ситуации подтверждают и новые случаи нарушения воздушной границы с украинской стороны. Минск ждет объяснений от Киева по поводу очередного инцидента...
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