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Минск ждет объяснений от Киева по поводу нарушения воздушной границы

04.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск ждет объяснений от Киева по поводу нарушения воздушной границыМинск ждет объяснений от Киева по поводу нарушения воздушной границы" class="one-news__figure-img">

Серьезность ситуации подтверждают и новые случаи нарушения воздушной границы с украинской стороны. Минск ждет объяснений от Киева по поводу очередного инцидента с беспилотником, который незаконно вторгся в Беларусь. 

Послу Украины накануне в МИДе заявили решительный протест. Дрон был запущен целенаправленно для слежки над брестским полигоном. Аппарат пролетел около 40 километров над нашей территорией. Белорусские специалисты заметили его и посадили. В Вооруженных Силах проанализировали данные бортового компьютера и подтвердили умышленные действия соседей. Подобным образом Украина обостряет без того непростую обстановку в регионе, считает Минск.

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Теги: Минск
 
 
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Серьезность ситуации подтверждают и новые случаи нарушения воздушной границы с украинской стороны. Минск ждет объяснений от Киева по поводу очередного инцидента...
 
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