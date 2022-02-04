Остров Бали снова открыт для туристов

Источник материала: ОНТ

Хорошая новость для тех, кто соскучился по экзотическому отдыху! Индонезийский остров Бали сегодня откроется для туристов.

Местные власти решили помочь восстановлению экономики острова, пострадавшей от пандемии. Бали всегда был востребован среди белорусских любителей путешествий. Он отличается огромным разнообразием культурных и исторических памятников, природных зон и ландшафтов. Кроме того, с февраля здесь заканчивается сезон дождей, и остров буквально расцветает.

Подписывайтесь на нас в Telegram