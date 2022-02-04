Гороскоп на 4 февраля: Тельцам стоит говорить «нет», Скорпионам – обратить внимание на близких, а Стрельцам понадобится терпение

Источник материала: ОНТ

Звезды советуют Овнам не проявлять повышенную требовательность по отношению к тем, кто вас окружает. Постарайтесь потратить свою энергию на реализацию профессиональных замыслов.

Прекрасное настроение позволит Тельцам излучать вокруг себя позитив. Чтобы окружающие не использовали ваше добродушие в своих корыстных целях, не бойтесь говорить им «нет».

Сегодня у Близнецов может быть много спонтанных событий. Звезды рекомендуют вам не провоцировать конфликты и не расходовать свои силы. Не расстраивайтесь, если обстоятельства изменят ваши планы.

У Раков появится возможность для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Воспользуйтесь шансом, чтобы проявить организаторские способности. Хороший день для важных встреч и заключения сделок.

Львам следует разобраться в своих желаниях. Не спешите решать важные судьбоносные вопросы. Спокойное переосмысление нюансов поможет вам рассчитывать на скорый успех.

Девы, постарайтесь бытовые и домашние дела решить в первой половине дня. Вторая часть суток хорошо подойдет для отдыха, спорта и оздоровительных процедур.

Звезды советуют Весам проанализировать свои возможности и исключить финансовые проблемы. Целеустремленность и самообладание помогут вам избежать ошибок в профессиональной сфере.

Скорпионы, сегодня близкие вам люди будут нуждаться в вашем внимании. Постарайтесь подарить теплые и добрые чувства тем, кто вам дорог, а также проявить опеку и заботу.

Для выполнения задуманных дел Стрельцам понадобится терпение. Знания и компетентность повысят ваш статус, а осторожность в общении с людьми позволит избежать недоразумения.

Козероги намерены проявить лидерские качества среди коллег для того, чтобы проработать лучшие варианты для решения давней проблемы. Инициатива может послужить хорошим поводом для вашего карьерного роста.

День подарит Водолеям неожиданную и приятную встречу. Ваша обаятельность станет главной составляющей успеха для продолжительных отношений с любимым человеком.

Звезды рекомендуют Рыбам проявить легкость в общении и делах. Если вы сможете рационально использовать навыки и умения, то уже в ближайшее время повысите свой доход.

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