Граница морали. Представитель ГПК о миграционном кризисе и искаженной картине западных СМИ

Источник материала: БелТА

С самого начала миграционного кризиса западные страны проводят информационную кампанию по дискредитации Беларуси и органов пограничной службы нашей страны. Через СМИ и соцсети массированно распространяется ложная и голословная информация, нацеленная не на решение проблемы, а на преследование собственных интересов. При этом ситуация, сложившаяся на границе Беларуси с ЕС, при всей ее сложности, не является чем-то новым, и рассматривать ее следует в первую очередь с точки зрения тех масштабных миграционных процессов, которые происходят сегодня во всем мире, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

- Миграционный кризис сегодня является глобальной проблемой. В чем причины миграционных процессов и как реагирует на кризисную ситуацию международное сообщество?

- Первопричины лежат далеко за пределами Республики Беларусь и вызваны обострением ситуации в кризисных регионах мира (Ближний Восток, Центральная Азия, Северная Африка), где действия коллективного Запада ввергли целые государства в пучину хаоса и неопределенности и вынудили людей покидать родные дома, бежать от смерти и голода на Запад в поисках лучшей доли.

Очевидно, что Беларусь, исходя из географического положения и открытости, на фоне отмечаемого во всем мире увеличения миграционных потоков, выступает лишь в качестве транзитного пункта на пути беженцев. При этом организацию их путешествия осуществляют структуры, находящиеся в странах исхода, а помощь в их перемещении после нарушения границы оказывают криминальные группы на территории ЕС. Об этом свидетельствуют многочисленные факты задержания правоохранительными органами сопредельных государств пособников из числа граждан европейских стран, а также лиц, имеющих вид на жительство в Евросоюзе.

При этом вместо попыток цивилизованного решения миграционного кризиса действия сопредельных стран свелись к примитивному применению в отношении мигрантов грубой физической силы и специальных средств. Несмотря на действующие нормы европейского и международного законодательства, в том числе Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, осуществлялась незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших убежища. Одновременно агрессивные действия сопредельных стран ЕС в отношении беженцев не только нанесли удар по международной системе предоставления убежища, но находились вне общечеловеческих принципов морали. Негуманные и жестокие действия польских и литовских служб привели к гибели на границе беженцев.

Закономерно, что в этих условиях власти сопредельных государств предприняли попытки скрыть истинные масштабы нарушений. Этому способствовали введенные на приграничной территории чрезвычайные режимы, которыми устанавливались жесткие ограничения на посещение приграничной территории представителями правозащитных и общественных организаций, СМИ. Именно отсутствие журналистов на той стороне границы привело к информационному вакууму в части освещения миграционной обстановки западными медиа, а также позволило сопредельным странам однобоко и дозированно выдавать информацию, которая заведомо им выгодна. Для силовых структур сопредельных стран ЕС характерным стало распространение заведомо ложных сообщений и безосновательных обвинений (информационные вбросы), искажение происходящих событий на границе и манипуляции общественным мнением. В итоге в большинстве западных публикаций из-за введенной цензуры факты неверно интерпретируются, искажается их суть, а некоторые и вовсе замалчиваются. Все это в совокупности способствовало формированию искаженной картины, в первую очередь для международной общественности.

- Западные СМИ активно убеждают европейцев в правоте политики Евросоюза в связи с миграционным кризисом. Можете привести примеры, когда информация о беженцах в западных масс-медиа явно искажалась?

- В качестве примеров можно привести основные способы подачи материалов в европейских СМИ, риторика которых не соответствует действительности. Например, беженцы, которые перешли границу - это люди, находящиеся уже на сопредельной территории, а не в лесу между двумя странами, как пишут западные СМИ. Это означает, что сопредельная сторона обязана их забрать в центры для размещения иностранцев и провести все необходимые процедуры. Вместо этого, беженцев силой и под угрозой физической расправы выталкивают к белорусской границе, несмотря на их право подать прошение о предоставлении убежища.

Иностранцы, которым повезло все-таки попасть в центры размещения беженцев, получают возможность некоторое время пожить в них. Однако Латвия и Литва признают, что в этих центрах люди находятся не в рамках проведения процедур, а для ожидания депортации. То есть всех беженцев априори лишают права на убежище и подвергают их жизни опасности, принудительно возвращая на родину. Международные организации и правозащитники по этому поводу публично не высказываются либо делают аккуратные заявления с рекомендациями, необязательными к исполнению, тем самым уклоняясь от взятых на себя обязательств по защите уязвимых лиц.

Помимо силового вытеснения и так называемого push back, сопредельные страны практикуют иные методы и способы избавления от беженцев. При неудачных попытках вытолкнуть людей ввиду присутствия белорусских пограничников, военнослужащие забирают иностранцев обратно вглубь территории, в том числе в специальные палатки на границе, о которых рассказывают беженцы и правозащитники. По истечении какого-то времени этих людей снова вывозят на границу и насильно заставляют следовать в Беларусь. Подобные случаи неоднократно фиксировались белорусскими пограничниками (ссылки на публикации).

Относительно статистики по количеству лиц, задержанных на границе, которую публикуют пограничники Латвии, Литвы и Польши. Как она формируется? Учитывая, что одних и тех же людей сопредельные страны несколько раз группами вывозят на границу, а потом забирают обратно на свою территорию, то происходит манипуляция с цифрами. Статистика растет не реально, а искусственно. Например: латвийские пограничники привезли на границу группу из 20 человек, а потом забрали обратно. Однако в статистике этих людей записали как новые факты задержаний. И так несколько раз. (ссылка на публикацию 31.12.2021) Затем в СМИ появляется публикация, в которой говорится, что попытки пересечений увеличиваются. Вместе с тем умалчивается, что цифры не соответствуют действительности и одних и тех же людей периодически вывозят на границу.

Цель таких материалов и заявлений - введение в заблуждение общественности, поддержание напряженности вокруг миграционного кризиса и голословные обвинения Беларуси. Кроме того, обнародование растущей статистики пересечений обеспечивает странам ЕС оправдание действий по продлению чрезвычайного положения в приграничье, недопуск СМИ и международных организаций.

Обвинения, звучащие в адрес белорусских пограничников в содействии потоку беженцев, не имеют под собой никаких оснований. Люди стремятся в страны ЕС - туда, куда их позвали и обещали мирную жизнь. В то же время западные публикации зачастую опираются на слова беженцев, которые уже находятся на сопредельной территории. Нужно понимать, что они говорят то, что им необходимо сказать, в том числе из-за опасений за свою дальнейшую судьбу.

Все свои действия сопредельные страны оправдывают введением временных законов, дающих право вытеснять людей силой, в том числе женщин и детей, оставлять их в заведомо опасном положении без еды, одежды и медпомощи. Вместе с тем ни один временный закон не отменяет соблюдение Конвенции ООН и тем более не дает право узаконить насилие. Однако все это целенаправленно скрывается от общественности, чтобы не вызвать негативную реакцию и не подорвать доверие собственных граждан к применяемым методам решения миграционного кризиса.

- Какие цели преследует коллективный Запад, проводя подобные информационные атаки?

- Все это делается для формирования образа Беларуси как государства, представляющего угрозу для стран Запада, распространения негативного отношения к беженцам, отвлечения внимания общественности от внутренних проблем и обострившихся противоречий с ЕС, оправдания действий по стягиванию к границе подразделений национальных вооруженных сил, союзников по НАТО и беспрецедентной милитаризации приграничья.

Наиболее активна в этом плане Польша. В различных источниках, в том числе официальных ресурсах Министерства обороны, Пограничной стражи, а также Министерства иностранных дел Польши интенсивно распространяется заведомо ложная информация о так называемых провокационных действиях со стороны Беларуси. Как правило, это ограничивается постами в Twitter без предоставления каких-либо доказательств и потом широко ретранслируется в СМИ. При этом частота публикуемых сообщений и их агрессивность свидетельствуют о реализации польской стороной плановой информационной атаки для эскалации напряженности на границе.

- Несмотря на то что Беларусь является транзитной страной для беженцев, именно наша страна оказала гуманитарную помощь. Какие меры сегодня предпринимаются для разрешения кризисной ситуации и поддержки этих людей?

- Беларусь предпринимает меры по цивилизованному разрешению проблемы беженцев. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и уязвимое положение беженцев, незначительность совершаемых ими деяний, а также тот факт, что большинство событий, связанных с попытками подачи ходатайств о предоставлении убежища происходят на иностранной территории, в отношении уязвимой категории лиц не начинался административный либо уголовный процесс.

Более того, Беларусь в отличие от сопредельных стран принимает непосредственное участие и обеспечивает условия работы гуманитарных организаций для оказания помощи беженцам. Также Беларусь способствует добровольному возвращению иностранцев. В результате уже более 4 тыс. иностранцев приняли решение вернуться на родину.

БЕЛТА.-0-