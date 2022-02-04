Работники МЧС спасли человека после столкновения легковушки и грузовика в Полоцком районе

Источник материала: БелТА

4 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Спасатели деблокировали водителя иномарки, столкнувшейся с грузовым автомобилем в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Полоцким спасателям 3 февраля в 9.33 поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на трассе Р46 вблизи деревни Чернещино Полоцкого района. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

На месте ДТП спасатели увидели, что произошло столкновение автомобиля Peugeot 406 и грузовика Mercedens-Benz. Внутри легковушки оказался зажатым водитель, от удара его перекинуло на пассажирское сиденье. Первым делом работники МЧС стабилизировали и обесточили автомобиль. Пострадавший находился в сознании, поддерживал разговор со спасателями, которые тем временем с помощью ручного гидравлического и шанцевого инструмента отжимали дверь. Все это происходило очень быстро, на извлечение мужчины и передачу его медикам ушло не более минуты.

Водителя легкового автомобиля после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Полоцкую центральную городскую больницу.-0-