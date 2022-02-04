Источник материала: Myfin



«Реальный ремонт». Мечты новосёлов Minsk World СБЫВАЮТСЯ!

В Minsk World возводится Международный финансовый центр, а рядом с ним появится ТРЦ.



МФЦ и торгово-развлекательный центр в Minsk World

Вырастают поликлиники и школы, детские сады, а также кафе, рестораны и магазины, многие из которых будут расположены прямо в стилобатах престижных домов.



Запроектирован чудесный парк, есть зоны выгула собак. Кварталы комфорта и престижа связывают велодорожки. Строятся девятиэтажные паркинги, которые обеспечивают максимальную сохранность транспортных средств автовладельцев. Транспортные артерии позволяют легко добраться в любую точку Минска либо уехать из города и так же просто вернуться домой.

Рядом две станции метро, одна из которых («Ковальская слобода») уже принимает пассажиров, а вторая («Аэродромная») готовится открыть свои двери в 2023 году. Обустроены площадки для скейтбординга, детских игр, воркаута.

И главное — новосёлы, поселившись в Minsk World, получили возможность реализовать свои сокровенные мечты!

Оказалось, что многие владельцы апартаментов очень хотели не только поселиться в многофункциональном комплексе с воплощенной в реальность концепцией «15-минутного города», где всё находится в шаговой доступности, а обустроить приобретённое эксклюзивное жильё «на свой вкус и цвет»! Так, как они об этом давно мечтали!

Возможно, кто-то подумает, что, оказавшись в апартаментах свободной планировки, владелец испытывает некоторую растерянность. Это не так! Оказалось, что большинство новосёлов чувствует подъём творческой энергии и хотят поскорее пригласить дизайнера и строительную бригаду, чтобы

найти идеальное стилевое решение

сделать в апартаментах столько помещений, сколько необходимо

обустроить ванну и санузел в том месте, где это удобно (есть варианты!)

реализовать самые невероятные концепции интерьера самостоятельно, прибегнув к услугам специалиста или обратившись к экспертам из Dana Interior, которые помогают воплотить в жизнь любые фантазии!

Когда человек счастлив, он хочет делиться радостью со всеми!

Фотографий эксклюзивных — и реально фантастических! — решений интерьера, которые были присланы нам, оказалось так много, что мы решили организовать конкурс «Реальный ремонт». Его условия просты и понятны!

У вас есть готовый (именно готовый, а не отраженный в эскизе или компьютерном файле) ремонт престижных апартаментов в Minsk World?

Мы искренне хотим, чтобы о полёте вашей фантазии узнала вся Беларусь, а вы получили ЦЕННЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПРИЗ!



Присылайте на адрес podomatko_p@bir.by фотографии и видеозаписи того, как вам удалось реализовать самую невероятную, смелую, эксклюзивную, яркую, как и наш многофункциональный комплекс Minsk World, идею обустройства вашего нового и респектабельного жилья.

Не имеет значения, какие у вас апартаменты – уютные однокомнатные или просторные трёхкомнатные! Участвовать в конкурсе могут все владельцы престижной недвижимости многофункционального комплекса Minsk World.

Участники проекта получат подарки! А восторженная аудитория узнает о том, что ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА РАНО ИЛИ ПОЗДНО СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Minsk World – всё то, о чём вы так долго мечтали!



*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361