Смертельная игра: установлены обстоятельства гибели младенца в Минске в 2019 году

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о гибели младенца на проспекте Рокоссовского в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"По данным следствия, утром 8 февраля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи многоквартирного дома тела пятимесячного мальчика без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено - смерть носит криминальный характер. На теле ребенка имелись многочисленные телесные повреждения, а вокруг шеи была удавка в виде поясного ремня", - рассказали в СК.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела установление всех обстоятельств представляло сложность, так как фигуранты пояснили, что не помнят событий произошедшего из-за сильного опьянения. Под подозрение изначально попали все присутствующие в квартире. В дальнейшем благодаря скрупулезной работе следователей круг подозреваемых сузился, а собранные доказательства позволили достоверно установить причастного к смерти ребенка и предъявить ему обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что ребенок проживал в квартире со своими родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля 2019 года домочадцы в компании двух знакомых распивали спиртное. Ночью мальчик стал капризничать. Пока все спали, 48-летний гость принял на себя роль родителя и успокаивал малыша, однако игра закончилась трагедией. Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать, в результате падения младенец получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Далее гость обвил вокруг шеи мертвого ребенка ремень и обмыл его в душе с моющими средствами, а после выбросил тело в окно с высоты 11-го этажа.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что испугался ответственности и таким образом решил смыть с тела следы. Вину в совершении преступления он признал, хоть и на первоначальном этапе скрывал свою причастность к произошедшему.

В рамках уголовного дела проведено порядка 200 следственных действий, в том числе множество следственных экспериментов, очных ставок, проверок показаний на месте, специалистами ГКСЭ проведены сложные экспертные исследования. По итогам расследования 48-летнему иностранцу предъявлено обвинение по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-