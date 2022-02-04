Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двоих егерей задержали за браконьерство в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Вечером 2 февраля в Свислочском районе милиция обнаружила в частном доме 55-летнего егеря останки дикого животного и нож для разделывания туши. Выяснилось, накануне хозяин дома и его 28-летний коллега подстрелили благородного оленя. Злоумышленники забрали мясо себе, а рога продали за $105. У старшего из мужчин также изъяли самогонный аппарат и более 500 л самогонной браги", - рассказали в УВД.

По обоим фактам проводится проверка, действиям фигурантов будет дана правовая оценка.-0-