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Двоих егерей задержали за браконьерство в Свислочском районе
Источник материала: БелТА
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двоих егерей задержали за браконьерство в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
"Вечером 2 февраля в Свислочском районе милиция обнаружила в частном доме 55-летнего егеря останки дикого животного и нож для разделывания туши. Выяснилось, накануне хозяин дома и его 28-летний коллега подстрелили благородного оленя. Злоумышленники забрали мясо себе, а рога продали за $105. У старшего из мужчин также изъяли самогонный аппарат и более 500 л самогонной браги", - рассказали в УВД.
По обоим фактам проводится проверка, действиям фигурантов будет дана правовая оценка.-0-
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По обоим фактам проводится проверка, действиям фигурантов будет дана правовая оценка.
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