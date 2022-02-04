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Александр Лукашенко даст интервью Владимиру Соловьеву

04.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси даст интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

О готовящемся интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву стало известно еще в конце 2021 года. Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. 

Фото: Telegram-канал «Соловьев»

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Президент Беларуси даст интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». О готовящемся интервью...
 
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