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Александр Лукашенко даст интервью Владимиру Соловьеву
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси даст интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом
О готовящемся интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву стало известно еще в конце 2021 года. Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
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Президент Беларуси даст интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». О готовящемся интервью...
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