Александр Лукашенко даст интервью Владимиру Соловьеву

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси даст интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

О готовящемся интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву стало известно еще в конце 2021 года. Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Фото: Telegram-канал «Соловьев»

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