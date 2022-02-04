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Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать: СК установил обстоятельства гибели младенца в Минске

04.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать: СК установил обстоятельства гибели младенца в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Завершено расследование уголовного дела о гибели младенца на проспекте Рокоссовского в Минске, которое произошло в 2019 году. Об этом сообщает Следственный комитет.

Первоначально установление всех обстоятельств представляло сложность из-за того, что фигуранты не помнят событий случившегося из-за сильного опьянения. Изначально под подозрение попали все присутствующие в квартире. В дальнейшем круг подозреваемых сузился, а доказательства позволили достоверно установить причастного к смерти ребенка и предъявить ему обвинение.

Мужчина на допросе пояснил, что испугался ответственности и решил смыть с тела следы. Вину он признал, хоть сначала скрывал причастность к преступлению.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Фото: СК

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Теги: Минск
 
 
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Завершено расследование уголовного дела о гибели младенца на проспекте Рокоссовского в Минске, которое произошло в 2019 году. Об этом сообщает Следственный...
 
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