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Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать: СК установил обстоятельства гибели младенца в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Завершено расследование уголовного дела о гибели младенца на проспекте Рокоссовского в Минске, которое произошло в 2019 году. Об этом
Первоначально установление всех обстоятельств представляло сложность из-за того, что фигуранты не помнят событий случившегося из-за сильного опьянения. Изначально под подозрение попали все присутствующие в квартире. В дальнейшем круг подозреваемых сузился, а доказательства позволили достоверно установить причастного к смерти ребенка и предъявить ему обвинение.
Мужчина на допросе пояснил, что испугался ответственности и решил смыть с тела следы. Вину он признал, хоть сначала скрывал причастность к преступлению.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Фото: СК
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Завершено расследование уголовного дела о гибели младенца на проспекте Рокоссовского в Минске, которое произошло в 2019 году. Об этом сообщает Следственный...
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