Ученые: карантины не дали ожидаемого эффекта, но нанесли серьезный удар по экономике

Источник материала: ОНТ

Бесполезность принудительных и жестких антиковидных мер начали признавать и за рубежом. Карантины не дали ожидаемого эффекта, но нанесли серьезный удар по экономике, говорится в отчете совместного исследования американских, шведских и датских ученых.

Исследователи заявили, что издержки локдаунов для общества намного перевесили выгоды, и призвали «немедленно отвергнуть» этот инструмент борьбы с инфекциями.

Дания вновь стала первой европейской страной, отменившей все ковидные ограничения: теперь маска не нужна даже в транспорте.

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