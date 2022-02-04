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Ученые: карантины не дали ожидаемого эффекта, но нанесли серьезный удар по экономике
Источник материала: ОНТ
Бесполезность принудительных и жестких антиковидных мер начали признавать и за рубежом. Карантины не дали ожидаемого эффекта, но нанесли серьезный удар по экономике, говорится в отчете совместного исследования американских, шведских и датских ученых.
Исследователи заявили, что издержки локдаунов для общества намного перевесили выгоды, и призвали «немедленно отвергнуть» этот инструмент борьбы с инфекциями.
Дания вновь стала первой европейской страной, отменившей все ковидные ограничения: теперь маска не нужна даже в транспорте.
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Бесполезность принудительных и жестких антиковидных мер начали признавать и за рубежом. Карантины не дали ожидаемого эффекта, но нанесли серьезный удар по...
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