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Ремонт в подъезде: почему жильцы многоэтажки не рады обновлениям, а некоторым может грозить выселение
Источник материала: ОНТ
Каждый год, во время весенне-осеннего осмотра жилфонда работники жилищно-эксплуатационных служб обходят подъезды.
И если последние находятся в плохом эстетическом или техническом состоянии, их включают в план текущего ремонта на следующий год. Пожалуй, практически каждый был бы рад возвращаться домой в чистый и аккуратный подъезд.
Однако жильцы одной из столичных многоэтажек ремонту в подъезде были не рады.
Жильцы дома № 17 по улице Заславской с недавних пор не могут жить спокойно. Всему виной – ремонт в подъезде. Все началось в прошлом году. В одной из жировок люди увидели счет за текущий ремонт. Недоумевая, они начали разбираться. В итоге история получила неожиданный поворот.
Как выяснилось, два человека на собрании все же присутствовали. Но никаких документов не подписывали. К тому же, со слов Людмилы Михайловны, жильцам пообещали провести еще одну встречу, на которой они и договорятся о стоимости работ и необходимых материалов. Однако минчане так и ждали у моря погоды.
Люди возмущены! Они обращались в разные инстанции.
Жильцы понимают, что оплатить услугу им все-таки придется. Но они хотят добиться справедливости. Тем более, что качество ремонта, как утверждают минчане, оставляет желать лучшего.
Сумма, которую следует заплатить, не маленькая. Так, за один только этаж вышло более 1000 белорусских рублей. Вопросы у жильцов остались и к общей стоимости работ.
Наша съемочная группа за ответами отправилась в Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района. Со слов специалистов, минчан уведомили о проведении собрания. Однако кто подписал протокол до сих пор остается загадкой.
- А откуда такие суммы?
Многие люди отказались оплачивать ремонт. В итоге: в жировках появилась красная печать, информирующая об отключении коммунальных услуг и даже выселении.
В ходе нашего расследования выяснилось: собрание с жильцами должны были проводить представители ЖКХ. Однако на одной из встреч они не присутствовали.
Выход из ситуации есть! В Центре правовой защиты потребителей жильцам посоветовали решить проблему мирным путем.
Конечно, с таким положением дел жильцы дома №17 мириться не собираются. Если проблему все же мирным путем не решат, люди обратятся в суд. Минчане уверены: правда на их стороне.
Фото: pixabay
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Ремонт в подъезде: почему жильцы многоэтажки не рады обновлениям, а некоторым может грозить выселение
Каждый год, во время весенне-осеннего осмотра жилфонда работники жилищно-эксплуатационных служб обходят подъезды. И если последние находятся в плохом...
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