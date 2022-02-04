Ремонт в подъезде: почему жильцы многоэтажки не рады обновлениям, а некоторым может грозить выселение

Источник материала: ОНТ

Каждый год, во время весенне-осеннего осмотра жилфонда работники жилищно-эксплуатационных служб обходят подъезды.

И если последние находятся в плохом эстетическом или техническом состоянии, их включают в план текущего ремонта на следующий год. Пожалуй, практически каждый был бы рад возвращаться домой в чистый и аккуратный подъезд.

Однако жильцы одной из столичных многоэтажек ремонту в подъезде были не рады.

Жильцы дома № 17 по улице Заславской с недавних пор не могут жить спокойно. Всему виной – ремонт в подъезде. Все началось в прошлом году. В одной из жировок люди увидели счет за текущий ремонт. Недоумевая, они начали разбираться. В итоге история получила неожиданный поворот.

«Вот протокол от 15.04. Протокол общего собрания жильцов. Где жильцы?»

«О том, что будут делать, когда будут делать, ничего не было известно» .

«Это как будто было 15.04, это филькина грамота» .

Как выяснилось, два человека на собрании все же присутствовали. Но никаких документов не подписывали. К тому же, со слов Людмилы Михайловны, жильцам пообещали провести еще одну встречу, на которой они и договорятся о стоимости работ и необходимых материалов. Однако минчане так и ждали у моря погоды.

Людмила Власенко: «Больше мы его не видели, сколько раз я не звонила. Нет, это не моя подпись. И сколько раз не звонила, все время он на объекте».

Люди возмущены! Они обращались в разные инстанции.

Жильцы понимают, что оплатить услугу им все-таки придется. Но они хотят добиться справедливости. Тем более, что качество ремонта, как утверждают минчане, оставляет желать лучшего.

Игорь Жадан: «Я пришел в ЖКХ, к замдиректору и сказал ему: "А почему здесь не сделали ремонт?" – "А мы тут с вами не обязаны согласовывать". Но как не согласовыват?. Если здесь вообще никогда ничего не делалось».

Сумма, которую следует заплатить, не маленькая. Так, за один только этаж вышло более 1000 белорусских рублей. Вопросы у жильцов остались и к общей стоимости работ.

«Я хочу сказать, что у нас работали 3 человека, сделали эту работу за 2-3 дня. Я не думаю, что они им по 3000 или 4000 тысячи выплатили зарплату. При стоимости материалов 2000 тысячи, стоимость общая 15 500, то есть в 7,5 раз».

Наша съемочная группа за ответами отправилась в Жилищно-коммунальное хозяйство Центрального района. Со слов специалистов, минчан уведомили о проведении собрания. Однако кто подписал протокол до сих пор остается загадкой.

Дмитрий Василиян, начальник производственного отдела жилищно-коммунального хозяйства Центрального района г. Минска: «Это надо у обслуживающей организации уточнить данный вопрос. Потому что при проведении ремонта и согласовании всех работ, вот это собрание проводилось обслуживающей организацией».

- А откуда такие суммы?

«Расценки, на самом деле, минимальные. Там не никаких завышенных. Поэтому сумма вполне адекватная».

Многие люди отказались оплачивать ремонт. В итоге: в жировках появилась красная печать, информирующая об отключении коммунальных услуг и даже выселении.

Дмитрий Василиян, начальник производственного отдела жилищно-коммунального хозяйства Центрального района г. Минска: «Это является основной жилищно-коммунальной услугой, она также должна оплачиваться как свет, вода. Если в течении двух месяцев плата не вносится, то на законном основании мы можем отключать коммунальные услуги, предварительно за 5 дней уведомив собственников или нанимателя».

В ходе нашего расследования выяснилось: собрание с жильцами должны были проводить представители ЖКХ. Однако на одной из встреч они не присутствовали.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: «Собрание должен проводить организатор, то есть государственный заказчик, а не исполнитель данной услуги, не подрядная организация. Законодательством предписано, что не позднее, чем за месяц до проведения ремонта, по текущему ремонту собственники жилых помещений должны быть информированы о том, что планируется проведение ремонта, срока. И, примерно, за 10 дней до проведения ремонта, должны провести общее собрание, на котором определят цветовое решение и т. д.»

Выход из ситуации есть! В Центре правовой защиты потребителей жильцам посоветовали решить проблему мирным путем.

Денис Дулуб, председатель Центра правовой защиты потребителей: «Если жильцы с проведенным ремонтом не согласны и в том числе, как вы говорите, не согласны со стоимостью выполненных работ, и с процедурой выбора подрядчика, им целесообразно найти в своем кругу знакомых специалиста, который специализируется на строительных работах, сметчика, попросту говоря, посмотреть документы и установить: действительно ли имеют место завышения, о которых говорят жильцы. И тогда, в своем обращении в Министерство ЖКХ, можно указать конкретные пункты».

Конечно, с таким положением дел жильцы дома №17 мириться не собираются. Если проблему все же мирным путем не решат, люди обратятся в суд. Минчане уверены: правда на их стороне.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram