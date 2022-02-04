Диалог власти и бизнеса состоялся на заседании «Объединенного клуба директоров»

Источник материала: ОНТ

Диалог предпринимателей и власти. О развитии бизнеса и инвестициях говорили на заседании «Объединенного клуба директоров».

Среди участников – руководители органов госуправления и представители бизнес-кругов. Обсуждали векторы развития экономики и улучшения инвестклимата. На повестке – также вопросы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики, развитие цифровой экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. Как отмечают специалисты, несмотря на внешнее давление, экономическое развитие не сбавляет темпов.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси: «Серьезная работа идет по административным процедурам, они пересматриваются. Сокращаем и упрощаем, делаем их прозрачными, понятными для бизнеса. Мы завершили год с темпом роста ВВП 2,3%. У нас рекордные объемы торговли. За 11 месяцев сальдо счета текущих операций рекордное – выше двух миллиардов. Это все говорит о том, что экономика развивается качественно, сбалансированно».

Участники также определили основные направления дальнейшего взаимодействия. Такие диалоги между властями и бизнесом получат продолжение.

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