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Диалог власти и бизнеса состоялся на заседании «Объединенного клуба директоров»
Источник материала: ОНТ
Диалог предпринимателей и власти. О развитии бизнеса и инвестициях говорили на заседании «Объединенного клуба директоров».
Среди участников – руководители органов госуправления и представители бизнес-кругов. Обсуждали векторы развития экономики и улучшения инвестклимата. На повестке – также вопросы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики, развитие цифровой экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. Как отмечают специалисты, несмотря на внешнее давление, экономическое развитие не сбавляет темпов.
Участники также определили основные направления дальнейшего взаимодействия. Такие диалоги между властями и бизнесом получат продолжение.
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Диалог предпринимателей и власти. О развитии бизнеса и инвестициях говорили на заседании «Объединенного клуба директоров». Среди участников – руководители...
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