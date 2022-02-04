﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Диалог власти и бизнеса состоялся на заседании «Объединенного клуба директоров»

04.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диалог власти и бизнеса состоялся на заседании «Объединенного клуба директоров»

Диалог предпринимателей и власти. О развитии бизнеса и инвестициях говорили на заседании «Объединенного клуба директоров».

Среди участников – руководители органов госуправления и представители бизнес-кругов. Обсуждали векторы развития экономики и улучшения инвестклимата. На повестке – также вопросы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики, развитие цифровой экономики, поддержка малого и среднего бизнеса. Как отмечают специалисты, несмотря на внешнее давление, экономическое развитие не сбавляет темпов. 

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси«Серьезная работа идет по административным процедурам, они пересматриваются. Сокращаем и упрощаем, делаем их прозрачными, понятными для бизнеса. Мы завершили год с темпом роста ВВП 2,3%. У нас рекордные объемы торговли. За 11 месяцев сальдо счета текущих операций рекордное – выше двух миллиардов. Это все говорит о том, что экономика развивается качественно, сбалансированно». 

Участники также определили основные направления дальнейшего взаимодействия. Такие диалоги между властями и бизнесом получат продолжение. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диалог предпринимателей и власти. О развитии бизнеса и инвестициях говорили на заседании «Объединенного клуба директоров». Среди участников – руководители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рубль непотопляем, как и доллар кто же из них первым упадет? Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by