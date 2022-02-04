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Госсекретарь Совета безопасности выступил на расширенном заседании коллегии МЧС
Источник материала: ОНТ
Необходимо бороться за сохранение человеческих жизней в любых чрезвычайных ситуациях. Такой акцент сделал Госсекретарь Совета безопасности на расширенном заседании коллегии МЧС. Оно прошло в Минске.
При этом Александр Вольфович подчеркнул, что в минувшем году в стране не произошло серьезных чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, крупных пожаров и случаев массовой гибели людей. Улучшилась промышленная безопасность. Тем не менее, бдительность должна оставаться на высоте, в том числе в связи с пуском второго энергоблока Белорусской АЭС для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
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Необходимо бороться за сохранение человеческих жизней в любых чрезвычайных ситуациях. Такой акцент сделал Госсекретарь Совета безопасности на расширенном...
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