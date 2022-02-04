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Роман Протасевич подаст иск к авиакомпании Ryanair
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич подаст в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Он планирует рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом в Минске. Такая информация
Протасевич готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов.
Фото: БЕЛТА
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Роман Протасевич подаст в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Он планирует рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом в Минске....
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