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Роман Протасевич подаст иск к авиакомпании Ryanair

04.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич подаст иск к авиакомпании Ryanair

Роман Протасевич подаст в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Он планирует рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале «Системная правозащита».

Протасевич готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов.


Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Роман Протасевич подаст в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Он планирует рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом в Минске....
 
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