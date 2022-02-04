Роман Протасевич подаст иск к авиакомпании Ryanair

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич подаст в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Он планирует рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале «Системная правозащита».

Протасевич готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов.





Фото: БЕЛТА

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