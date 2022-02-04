Рубль непотопляем, как и доллар кто же из них первым упадет? Мнение

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Под давлением не только рубль, а весь финансовый рынок России

– На самом деле в течение первого месяца и начала февраля текущего года белорусский рубль следует в очень четком фарватере за российской национальной валютой. А российский рубль, и не только российский рубль – весь финансовый рынок Российской Федерации сейчас находится под жесточайшим прессингом со стороны политических факторов, –отметил в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев. – Как только риторика сторон в международном диалоге усиливается или переходит в какие-то отрицательные тона, это сразу сказывается на курсе российского рубля по отношению к доллару и евро – двум основным валютам на российском рынке, стоимость российских активов в виде акций на фондовом рынке падает, а доходность российских гособлигаций соответственно идет вверх.

То же самое происходит на внутреннем белорусском рынке, практически с минимальным временным зазором. Это выражается в изменении стоимости валютной корзины. Сейчас колебания на нашем внутреннем рынке напоминают качели, на одном плече которых находится российский рубль , а на втором – доллар и евро , в совокупности эти две валюты в корзине составляют столько же, сколько и российский рубль – в среднем 50%. Эти колебания вверх-вниз, которые мы наблюдаем, происходят исключительно из-за изменения курса российского рубля.

А курс российского рубля, как барометр состояния всего финансового рынка, подвержен изменениям именно из-за политической риторики. Как только эта риторика становится более мягкой, как только стороны на Востоке и на Западе начинают включать заднюю передачу и искать какие-то точки соприкосновения – тут же рубль укрепляется и все становится на свои места.

Как долго это продлится? Сейчас ситуация очень трудно прогнозируемая, потому что такие вопросы находятся вне какой-то аналитики. Поэтому нам остается только наблюдать и фиксировать эти изменения по факту.

Хотя по большому счету, если взглянуть на эту тему с экономической точки зрения, российскому рублю ничто не угрожает. Состояние бюджета в Российской Федерации великолепное, у них был превосходный профицит за прошлый год. Цена нефти марки Brent, на которую ориентируется РФ, близка к 90 долларам за баррель. Буквально на днях цена поднималась даже выше 90 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, курс сейчас должен быть в районе 69-70 российских рублей за доллар США. Но по факту мы видим, что доллар на российском рынке взлетал гораздо выше, затем возвращался, например, вчера к отметке около 76 российских рублей за доллар. Эти изменения обусловлены исключительно политической риторикой. Когда и чем это закончится, трудно сказать.

У доллара тоже не все гладко

А что касается курса доллара на внешнем рынке, здесь ситуация несколько иного рода. Весь мировой финансовый рынок, и Форекс в частности, сейчас застыли в ожидании мартовского решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Весьма высока вероятность того, что она будет повышаться в марте, и далее в течение года последует несколько этапов повышений. Безусловно, остается небольшой процент вероятности, что ситуация улучшится, но, повторю, возможность повышения весьма высока.

Как говорят финансисты, «покупай на слухах, продавай на факторах». На самом деле все финансовые рынки уже учли эти факторы.

Мало того, текущая статистика свидетельствует не в пользу доллара США. Вот, например, 2 февраля вышла статистика по занятости в США и из нее, в частности, следует, что впервые с 2020 года количество вновь созданных рабочих мест сократилось. Это очень негативный результат и для экономики США, и для доллара, в частности. Собственно, мы это уже увидели в том, что курс пары евро/доллар после этого оказался на отметке почти в 1,1330, а накануне, буквально на прошлой неделе, евро «болтался» в районе 1,1120-1,1130. То есть за несколько дней пара изменилась на 200 пунктов, это достаточно много за такой короткий промежуток времени. Вчера, 3 февраля, прошло заседание Европейского Центробанка, после которого пара евро/доллар ушла вверх почти на 100 п.п. (позже вечером пара достигала отметки 1,1450, а сегодня утром на максимуме протестировала отметку 1,1470).

Что в итоге?

Основные статистические данные по США будут сегодня, в пятницу, ближе к вечеру, на закрытии нашего рынка. Если предварительные показатели подтвердятся, то не исключено, что на следующей неделе мы увидим снижение доллара на мировом рынке по отношению к основным активам, в том числе изменения по валютной паре, цене золота. Возможен рост евро.

Что касается российского рубля, конкретно прогнозировать что-то трудно, нам остается только быть пассивными наблюдателями в этой ситуации и следить за событиями. Так, сегодня открываются Олимпийские игры в Китае. Также, по итогам запланированной встречи глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, предполагается подписание каких-то соглашений. Если в этой связи будет какой-то политический посыл – возможно, курс рубля развернется в иную сторону.

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