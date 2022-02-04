Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В конце января брестский наркоконтроль задержал 43-летнего жителя областного центра, который в своем гараже выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану.

При осмотре бокса оперативники обнаружили специальное оборудование: осветительные лампы, теплоизоляционный материал, систему вентиляции, грунт и удобрение. По месту жительства изъято более 500 г готового наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-