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В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны
Источник материала: БелТА
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
В конце января брестский наркоконтроль задержал 43-летнего жителя областного центра, который в своем гараже выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану.
При осмотре бокса оперативники обнаружили специальное оборудование: осветительные лампы, теплоизоляционный материал, систему вентиляции, грунт и удобрение. По месту жительства изъято более 500 г готового наркотика.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-
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В конце января брестский наркоконтроль задержал 43-летнего жителя областного центра, который в своем гараже выращивал наркосодержащие растения и изготавливал...
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