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В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны

04.02.2022 12:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В конце января брестский наркоконтроль задержал 43-летнего жителя областного центра, который в своем гараже выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану.

При осмотре бокса оперативники обнаружили специальное оборудование: осветительные лампы, теплоизоляционный материал, систему вентиляции, грунт и удобрение. По месту жительства изъято более 500 г готового наркотика.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В конце января брестский наркоконтроль задержал 43-летнего жителя областного центра, который в своем гараже выращивал наркосодержащие растения и изготавливал...
 
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