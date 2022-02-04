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Стал известен второй финалист футбольного Кубка африканских наций
Источник материала: ОНТ
Определился второй финалист футбольного Кубка африканских наций. За путевку сражались сборная Египта и хозяева турнира, футболисты Камеруна.
Поединок выдался непростым. Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Исход встречи был решен лишь в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты Египта. Примечательно, что в концовке основного времени матча был удален главный тренер египетской команды Карлуш Кейрош. Ранее в финал Кубка африканских наций вышла сборная Сенегала, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с командой Камеруна. Решающий поединок турнира пройдет в воскресенье.
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Определился второй финалист футбольного Кубка африканских наций. За путевку сражались сборная Египта и хозяева турнира, футболисты Камеруна. Поединок выдался...
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