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Стал известен второй финалист футбольного Кубка африканских наций

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен второй финалист футбольного Кубка африканских наций

Определился второй финалист футбольного Кубка африканских наций. За путевку сражались сборная Египта и хозяева турнира, футболисты Камеруна.

Поединок выдался непростым. Основное время матча завершилось вничью – 0:0. Исход встречи был решен лишь в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты Египта. Примечательно, что в концовке основного времени матча был удален главный тренер египетской команды Карлуш Кейрош. Ранее в финал Кубка африканских наций вышла сборная Сенегала, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с командой Камеруна. Решающий поединок турнира пройдет в воскресенье. 

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Определился второй финалист футбольного Кубка африканских наций. За путевку сражались сборная Египта и хозяева турнира, футболисты Камеруна. Поединок выдался...
 
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