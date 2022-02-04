|
Стало известно, когда волна «омикрона» пойдет на спад в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич высказала мнение, когда волна «омикрона» пойдет на спад в Беларуси. Об этом
По ее мнение, новая волна COVID-19 пойдет на спад через 1,5-2 месяца.
Елена Гасич отметила, что вирус поражает верхние дыхательные пути.
Впервые вариант омикрон в Беларуси был обнаружен в конце декабря 2021 года.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич высказала мнение, когда волна «омикрона» пойдет...
|
Архив (Разное)