Стало известно, когда волна «омикрона» пойдет на спад в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич высказала мнение, когда волна «омикрона» пойдет на спад в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

По ее мнение, новая волна COVID-19 пойдет на спад через 1,5-2 месяца.

Елена Гасич отметила, что вирус поражает верхние дыхательные пути.

Впервые вариант омикрон в Беларуси был обнаружен в конце декабря 2021 года.

Фото: pixabay

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