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Продолжаются предварительные соревнования Олимпиады в Пекине

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжаются предварительные соревнования Олимпиады в Пекине

Некоторые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартовали еще до официальной церемонии открытия.

Сегодня начали выступление на Играх представители фигурного катания в командном турнире. Белорусы в этом виде программы не представлены. После первого соревновательного дня лидируют спортсмены из США. Продолжается групповой этап по керлингу в смешанных парах. После двух дней лидирует сборная Италии. Любителей хоккея ждут очередные матчи в женском турнире. Сборная Дании сыграет с командой Китая. А российские хоккеистки сразятся с соперницами из Швейцарии.

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Некоторые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартовали еще до официальной церемонии открытия. Сегодня начали выступление на Играх представители фигурного...
 
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