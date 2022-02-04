Продолжаются предварительные соревнования Олимпиады в Пекине

Источник материала: ОНТ

Некоторые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартовали еще до официальной церемонии открытия.

Сегодня начали выступление на Играх представители фигурного катания в командном турнире. Белорусы в этом виде программы не представлены. После первого соревновательного дня лидируют спортсмены из США. Продолжается групповой этап по керлингу в смешанных парах. После двух дней лидирует сборная Италии. Любителей хоккея ждут очередные матчи в женском турнире. Сборная Дании сыграет с командой Китая. А российские хоккеистки сразятся с соперницами из Швейцарии.

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