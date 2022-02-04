В субботу белорусские биатлонисты поборются за медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Источник материала: ОНТ

Главное спортивное событие года – зимние Олимпийские игры сегодня официально стартуют в Китае. Торжественная церемония открытия пройдет на легендарном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Начало – в три часа дня по белорусскому времени. Ожидается, что на Олимпиаде выступят более 4000 спортсменов из 95 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей. И, конечно, мы рассчитываем, что среди триумфаторов Игр будут и белорусские спортсмены. Предпосылки для этого есть. Уже в субботу, когда будут разыграны первые комплекты наград, мы надеемся на успех наших биатлонистов в смешанной эстафете. В этот день также начнут соревнования белорусские лыжницы и женская команда по конькобежному спорту. Всего на Олимпиаде выступят 29 наших спортсменов, которые будут вести борьбу за медали в шести видах спорта. Что же, впереди болельщиков ждут две недели грандиозного спортивного праздника.

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