«Лида» утратила шансы на квалификационные матчи чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Близится к развязке чемпионат Беларуси по хоккею. За пять туров до завершения регулярной части турнира «Лида» утратила шансы на квалификационные матчи.

В очередном поединке «рыцари» на своем льду уступили «Динамо-Молодечно» со счетом 4:5. Таким образом, команда Андрея Орлюка отстает на 10 баллов от десятого места и не сможет сыграть в квалификационных матчах, где будут разыграны две оставшиеся путевки в плей-офф. Квалификационные поединки начнутся 27 февраля. Старт плей-офф намечен на 2 марта.

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