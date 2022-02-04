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Стартовал масштабный автопробег по историческим местам Беларуси

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал масштабный автопробег по историческим местам Беларуси

Сохраним историю вместе. В начале года исторической памяти сотни людей и десятки городов объединил масштабный автопробег. Участники посещают знаковые исторические места и отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны.

Стартовал пробег в Минске и уже побывал в Могилевской и Гомельской областях. Сегодня эстафету принял Гродно. Участники побывали на Кургане Славы – главном обелиске великого подвига для гродненцев. Мемориал увековечивает память не только погибших в Великой Отечественной, но и бойцов, павших за воссоединение Западной Беларуси и БССР. Тут земля с братских могил партизан и воинов Красной Армии со всего Гродненского региона. 

Участники автопробега вспоминали прошлое, говорили о настоящем и будущем. На «Гродно Азоте» прошла диалоговая площадка по Референдуму и поправкам в Конституцию. Внимание – традиционным ценностям – институту брака и семьи, а также социальным гарантиям и роли всебелорусского народного собрания. По итогам обсуждения одобрен проект обращения сотрудников предприятия в поддержку обновленного Основного закона. Окончательное решение предстоит сделать 27 февраля.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сохраним историю вместе. В начале года исторической памяти сотни людей и десятки городов объединил масштабный автопробег. Участники посещают знаковые...
 
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