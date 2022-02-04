Пусеты, подвески или кольца? Какие серьги подойдут именно вам

Источник материала: ОНТ

Чтобы скорректировать пропорции лица в сторону идеальности, помогут серьги.

Если у вас овальная форма лица, к ней подойдут самые нейтральные украшения – пусеты. Серьги-гвоздики не перегрузят образ деталями. Главное преимущество здесь – компактность, которая дополнит любой образ и добавят ту самую ненавязчивую изюминку.



Если у вас круглая форма лица, выбирайте удлиненные серьги. Считается, что такая модель идеально подходит для обладательниц широких скул и закругленных линий лба и подбородка. В этом случае серьги-подвески подчеркивают красивый контур, особенно если убрать волосы в пучок или стянуть в хвост на затылке.



Лучше всего на девушках с треугольной формой лица будут смотреться круглые серьги. Такое сочетание – вечная классика. Важно помнить, что такие модели украшений не дружат со сложными прическами. Зато идеально дополняют классический конский хвост или распущенные легкие локоны.



А вот к квадратной форме лица подойдут удлиненные модели, которые визуально смягчат черты лица. Стилисты рекомендуют избегать украшений с острыми углами, имеющих четкую геометрическую форму.

Фото: pixabay

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