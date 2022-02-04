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Пусеты, подвески или кольца? Какие серьги подойдут именно вам
Источник материала: ОНТ
Чтобы скорректировать пропорции лица в сторону идеальности, помогут серьги.
Если у вас овальная форма лица, к ней подойдут самые нейтральные украшения – пусеты. Серьги-гвоздики не перегрузят образ деталями. Главное преимущество здесь – компактность, которая дополнит любой образ и добавят ту самую ненавязчивую изюминку.
Фото: pixabay
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Чтобы скорректировать пропорции лица в сторону идеальности, помогут серьги. Если у вас овальная форма лица, к ней подойдут самые нейтральные украшения – пусеты....
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