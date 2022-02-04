﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции школьников за поддержку антиковидного протеста били дубинками и травили слезоточивым газом

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во Франции школьников за поддержку антиковидного протеста били дубинками и травили слезоточивым газом

Шокирующие методы воспитания французских школьников. Против юных демонстрантов – вместо переговорщиков – власти отправили вооруженных до зубов жандармов.  

Подростков били дубинками и травили слезоточивым газом. Всего лишь потому, что они поддержали национальный протест против ковидных пропусков и прогуляли контрольную по математике. Дети забаррикадировались на территории школы, агрессии не проявляли. Но испытали на себе всю мощь резиновых пуль, заряженных «европейскими ценностями» и «прогрессивной демократией». 16-летней девушке жандармы выстрелили в голову баллончиком со слезоточивым газом. Она выжила, но пациентке пришлось наложить шесть швов. Это, заметим, не спецоперация против террористов. Так французская полиция, в духе западной демократии, воспитывает своих же детей.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шокирующие методы воспитания французских школьников. Против юных демонстрантов – вместо переговорщиков – власти отправили вооруженных до зубов жандармов.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте безработный соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by