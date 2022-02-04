Во Франции школьников за поддержку антиковидного протеста били дубинками и травили слезоточивым газом

Источник материала: ОНТ

Шокирующие методы воспитания французских школьников. Против юных демонстрантов – вместо переговорщиков – власти отправили вооруженных до зубов жандармов.

Подростков били дубинками и травили слезоточивым газом. Всего лишь потому, что они поддержали национальный протест против ковидных пропусков и прогуляли контрольную по математике. Дети забаррикадировались на территории школы, агрессии не проявляли. Но испытали на себе всю мощь резиновых пуль, заряженных «европейскими ценностями» и «прогрессивной демократией». 16-летней девушке жандармы выстрелили в голову баллончиком со слезоточивым газом. Она выжила, но пациентке пришлось наложить шесть швов. Это, заметим, не спецоперация против террористов. Так французская полиция, в духе западной демократии, воспитывает своих же детей.

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