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США начали переброску дополнительных войск в Европу

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США начали переброску дополнительных войск в Европу

Истерия вокруг Украины продолжается. На фоне эскалации напряжения США начали переброску дополнительных войск в Европу. 

Только по официальной информации, с базы Форт-Брэгг, которая расположена в Северной Каролине, вылетели более двух тысяч военнослужащих. Из них – большая часть в Польшу, и 300 военных – в Германию. Ожидается переброска личного состава в Румынию. Западная пресса пестрит заголовками о якобы готовящемся вторжении России в Украину. Учение Беларуси и России «Союзная решимость» воспринимают как подготовку к нападению. Хотя ни Минск, ни Москва развязывать войну не собираются – об этом неоднократно заявляли президенты наших стран.  

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Теги: Минск
 
 
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Истерия вокруг Украины продолжается. На фоне эскалации напряжения США начали переброску дополнительных войск в Европу.  Только по официальной информации, с базы...
 
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