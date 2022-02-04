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США начали переброску дополнительных войск в Европу
Источник материала: ОНТ
Истерия вокруг Украины продолжается. На фоне эскалации напряжения США начали переброску дополнительных войск в Европу.
Только по официальной информации, с базы Форт-Брэгг, которая расположена в Северной Каролине, вылетели более двух тысяч военнослужащих. Из них – большая часть в Польшу, и 300 военных – в Германию. Ожидается переброска личного состава в Румынию. Западная пресса пестрит заголовками о якобы готовящемся вторжении России в Украину. Учение Беларуси и России «Союзная решимость» воспринимают как подготовку к нападению. Хотя ни Минск, ни Москва развязывать войну не собираются – об этом неоднократно заявляли президенты наших стран.
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Истерия вокруг Украины продолжается. На фоне эскалации напряжения США начали переброску дополнительных войск в Европу. Только по официальной информации, с базы...
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