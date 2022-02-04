|
Литовский депутат обвинил главу МИД в разжигании войн и разрушении экономики
Источник материала: ОНТ
В разжигании войн и разрушении экономики литовский депутат обвинил руководителя либерально-консервативной партии Габриэлюса Ландсбергиса (он же глава МИД Литвы).
Также депутат выразил надежду на то, что Александр Лукашенко, несмотря на развязанную с Беларусью экономическую войну, не ограничит транзит газа в Литву. Это грозит стране не только подорожанием голубого топлива, но и уничтожением стратегических предприятий.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разжигании войн и разрушении экономики литовский депутат обвинил руководителя либерально-консервативной партии Габриэлюса Ландсбергиса (он же глава МИД Литвы)....
|
Архив (Разное)