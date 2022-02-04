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Литовский депутат обвинил главу МИД в разжигании войн и разрушении экономики

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литовский депутат обвинил главу МИД в разжигании войн и разрушении экономики

В разжигании войн и разрушении экономики литовский депутат обвинил руководителя либерально-консервативной партии Габриэлюса Ландсбергиса (он же глава МИД Литвы).

Миндаугас Пуйдокас, депутат (Литва): «Мы видим парящую еду, цены на топливо, отопление, электроэнергию и различные услуги. Либерально-консервативное правительство Ландсберга винит в этом пандемию. Факты показывают, что нынешние действия правителей в области внешней политики, экономики и управления финансами подталкивают нашу страну к экономическому упадку. Так называемая политика ценностей, проводимая правительством, ломая копья с Беларусью и Китаем, не только сильно ударит по карманам литовцев, но и разрушит многолетнюю экономическую и социальную стабильность и безопасность нашей страны».     

Также депутат выразил надежду на то, что Александр Лукашенко, несмотря на развязанную с Беларусью экономическую войну, не ограничит транзит газа в Литву. Это грозит стране не только подорожанием голубого топлива, но и уничтожением стратегических предприятий.

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В разжигании войн и разрушении экономики литовский депутат обвинил руководителя либерально-консервативной партии Габриэлюса Ландсбергиса (он же глава МИД Литвы)....
 
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