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В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси
Источник материала: ОНТГродно умер дальнобойщик из Беларуси" class="one-news__figure-img">
В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси. Мужчине было 37 лет. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета
Инцидент произошел 2 февраля. Специалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно: смерть мужчины не носит криминальный характер.
Фото: СК
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В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси. Мужчине было 37 лет. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по...
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