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В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси

04.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из БеларусиГродно умер дальнобойщик из Беларуси" class="one-news__figure-img">

В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси. Мужчине было 37 лет. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти.

Инцидент произошел 2 февраля. Специалисты провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно: смерть мужчины не носит криминальный характер.

Фото: СК

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Теги: Гродно
 
 
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В очереди на границе под Гродно умер дальнобойщик из Беларуси. Мужчине было 37 лет. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по...
 
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