Крупнейший в мире черный бриллиант Энигма выставили на аукцион

Источник материала: ОНТ

Крупнейший в мире черный бриллиант – более 555 карат – выставлен на торги аукционным домом «Сотбис».

До этого «Энигма» – так назвали драгоценный камень – два десятилетия находился в частной коллекции. У него неправильная форма и невыразительный цвет. Но главная его ценность – в редкости. Некоторые специалисты считают, что у камня космическое происхождение. В 2006-м бриллиант занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Онлайн-аукцион продлится до 9 февраля. За ограненный алмаз хотят выручить $7 млн.

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