Литовский гамбит

Источник материала: БелТА

Кто-то еще помнит суть громкого дела Марии Бутиной, которую обвинили в США во влиянии на американскую политику без регистрации иностранным агентом? Ее "преступление" состояло в том, чтобы выступить посредником в организации взаимодействия деловых и политических кругов США и России для активизации позитивного сотрудничества. Только благодаря признанию "замысла на умысел" российская гражданка смогла избежать длительного тюремного заключения.

Или итоги расследования прокурора Роберта Мюллера по установлению обстоятельств "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году? Такое "вмешательство" заключалось преимущественно в размещении сообщений в социальных сетях, которые могли сформировать негативное отношение к кандидату на высший государственный пост от Демократической партии. Но несмотря на это, по сути, баловство, не оказавшее никакого влияния на результат (об этом заявляли впоследствии официальные лица), основная часть фигурантов обвинялась аж в "заговоре" против Соединенных Штатов.

Каким образом эта информация соотносится с темой данного материала? Самым непосредственным.

Известно, США считают, что обладают монополией на право вырабатывать критерии международных отношений. В том же вопросе собственных выборов позиция США однозначна: это внутреннее дело страны и всем негражданам не сметь публично говорить о своих симпатиях в отношении того или иного кандидата, если это может хоть как-то повлиять на итоги.

Что ж, нельзя так нельзя. Никто, думаю, и не против. Особенно те, кто стал жертвой оказавшихся неточными поспешных ставок на победителя в президентской гонке. Это оградит от неприятных моментов некоторых услужливых политиков, которые начинают отбивать поклоны новому "божеству" еще до получения им права восседать в Овальном кабинете.

Однако надеяться, что США сами начнут идти строго в русле библейского "относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе" особо не приходится. Но, чтобы сохранить лицо, "грязную работу" все же предпочитают перепоручить сателлитам или выполнять на их территории. Вспомним хотя бы нелегальные тюрьмы, созданные США за рубежом, где заключенные годами содержались без суда и следствия, подвергаясь пыткам.

Проамериканский вектор развития Литвы ни для кого не секрет. Собственно, любое государство вправе само выстраивать свои приоритеты и связи, устанавливать допустимые границы подчинения внешним приказам. Но если ранее красной линией для литовских политиков были международные обязательства, писаные и неписаные правила дипломатии, то сейчас скрепленные высокими подписями документы для них уже ничего не значат. Пошли дальше - решения принимаются в ущерб собственному народу.

Стремление вредить Беларуси стало принципом государственной политики, невзирая ни на какие нормы и издержи.

Сейчас сложно вспомнить, когда наши взаимоотношения были безоблачными, но эскалация нынешнего витка напряженности обусловлена непосредственным участием Литовского государства в попытке совершить в Беларуси государственный переворот летом - осенью 2020 года. В контексте вышеприведенных примеров из практики США литовский демарш с признанием Сеймом проигравшего кандидата избранным главой белорусского государства, финансированием экстремистских организаций - это уже даже не просто вмешательство в белорусские выборы, это именно прямое, открытое выступление против белорусского государства.

Такому поведению официальной Литвы по отношению к своему соседу трудно найти логическое объяснение. Хотя у любого действия государственных мужей должна быть веская причина и ориентация на результат. Иногда, конечно, понимание мотивов может запаздывать в связи с тем, что важные факты не обнародуются. Но время все расставляет на свои места. Однако сможем ли мы когда-либо понять вообще, какие цели преследовали и преследуют политики нашей северной соседки? Будь то собственные или корпоративные. Защитить демократические ценности? Но тогда все силы нужно было бросить на то, чтобы помочь демократически избранному Президенту Беларуси Александру Лукашенко восстановить конституционный порядок. А не поощрять и финансировать деструктивное меньшинство. Даже сейчас, когда эмоциям давно пора уступить место разуму.

Мудрость человека состоит и в том, чтобы признавать свои ошибки. Иначе риски совершить новые существенно возрастают. Что, собственно, четко прослеживается на литовском примере. Грабли уже были. Из-за санкций в отношении Беларуси разорен литовский актив "АМКОДОРА", удар по имиджу нанесла ситуация с белорусским санаторием в Друскининкае, специализирующемся на реабилитации детей с особенностями развития. Белорусские нефтепродукты пошли в обход. Все это потерянные рабочие места и доходы.

Увлеклись. В угоду заокеанскому патрону наступили на больную тайваньскую мозоль китайскому гиганту. Получили на орехи. В результате литовский бизнес стал уходить из национальной юрисдикции, чтобы сохранить возможность контактов с Поднебесной. Поставки переориентируются на латвийские и эстонские порты.

Ни заявления литовских политиков, ни обращение к позиции местных "фабрик мысли", учитывающих национальный менталитет, не даст нам понимания шагов, предпринятых литовской стороной в отношении транзита белорусских удобрений. Тем не менее попробуем порассуждать.

Начнем с самого простого. Может быть, это комплекс Герострата? Стремление любой ценой добиться к себе внимания, чтобы, как отметил Президент, не чувствовать себя унылой окраиной Европы. Даже ценой причинения ущерба. Чем больше ущерб, тем больше внимание и слава.

Запрет на транзит белорусского калия вполне вписывается в эту формулу, потому что последствия могут быть без всякого преувеличения колоссальными. Они, безусловно, чувствительны для Беларуси и могут при нынешних ценах исчисляться миллиардами долларов. Но это только видимая часть глобальных проблем, которые создают литовцы.

Наша страна - поставщик калия номер два в мире (после Канады). Быстро заместить выпадающие объемы, если предположить, что альтернатива Клайпеде не будет оперативно найдена, невозможно. Поэтому американские и европейские санкции, а также анонс литовского запрета, привели к росту мировых цен примерно в два раза. Рыночные агенты, осознав, что это не глупая шутка, продолжат реагировать соответственно. Уже поступают сведения, что производители сельскохозяйственной продукции намерены сократить внесение удобрений (здесь нужно держать в уме, что и азотные также выросли в цене из-за повышения цен на природный газ, являющийся основным сырьем), что приведет к падению урожая в текущем году. Как следствие, продолжение глобального повышения цен на продовольствие. Не исключен и его физический недостаток, а это уже недоедание и голод в отдельных регионах мира.

Автору материала нет необходимости сгущать краски. Думаю, последствия литовской провокации вскоре скажут сами за себя.

Кстати, главный идеолог запрета министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис 2 февраля сам признался, что даже последствия предполагаемого ответа Беларуси не просчитаны. Вот те раз…

Точнее, два. В середине января министр уже говорил, что санкции, введенные против белорусского предприятия по производству калийных удобрений "Беларуськалий", не принесли ожидаемого результата и даже дали обратный эффект.

"Ожидаемый результат" - это вообще что в понимании господина Габриэлюса? Как это согласуется с тем, что официально введение запрета Литвой мотивировано интересами национальной безопасности? Что ж, попробуем взглянуть на вопрос с такой стороны.

О каких аспектах безопасности говорят эти люди? Экономической? Но снижение доходов железной дороги, стратегического порта, да и всех вовлеченных предприятий, потребителей государственного бюджета вряд ли может способствовать экономическому развитию, сохранению занятости. Подрывается доверие к Литве как ответственному субъекту международных экономических отношений. Другие направления обеспечения безопасности также пострадали. Неужели Литва думает, что белорусы будут аплодировать ее решению, которое чревато крупными экономическими потерями? Что наши межгосударственные отношения станут более теплыми и доверительными (а именно это в понимании каждого человека, даже не облеченного властными полномочиями, снижает угрозу конфронтации и конфликта)? По существу, совершен очередной враждебный выпад против белорусского государства в нарушение коммерческих договоров и международного права (в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). Помимо прочего заблокирован доступ к активам, созданным с участием белорусского капитала.

Господа политики всерьез думали, что Беларусь будет смиренно наблюдать?

Мой литовский визави советник Президента Литвы Дарюс Кулешюс заявил по поводу ответного запрета железнодорожного транзита литовских грузов через Беларусь буквально следующее: "Минский режим действует с вредительской (!) целью".

Нет, Дарюс, вы не правы, только отвечаем. Весьма сдержанно. В надежде, что здравый смысл когда-то возобладает. Общаться все равно же придется. Соседей не выбирают.

Кстати, попытка свалить с больной головы на здоровую не засчитана и собственными гражданами. Достаточно почитать комментарии к вышеупомянутому интервью министра на портале Delfi. Вот, например, пользователь с ником Dalia123 пишет (перевод с литовского): "Интересно, кто автор всех самых глупых и вредных для нашего государства санкций? Ведь это разрушит нашу экономику, наш бюджет, пострадает только наш народ".

Если это не нужно литовскому государству и народу, то кому это выгодно? Cui bono? Нехитрый подсчет свидетельствует, что игроки калийного рынка, не испытывающие проблем с партнерами и санкционным давлением, дополнительно могут заработать до $25 млрд. И это на том же физическом объеме продаж. Для сравнения: данная величина примерно соответствует прошлогодней прибыли ПАО "Газпром". А всего-то нужно, чтобы литовские политики сделали то, что сделали.

Рвение, с которым запрет обосновывался и вводился, в моей оценке мотивов ставит на первое место версию с конфиденциальным экономическим лоббированием. Спектакль о защите прав человека посредством уговоров покупателей белорусских удобрений отказаться от сделок изначально отдавал душком корысти. Сейчас данный мотив стал просматриваться еще более выраженно.

Рентабельность такого лоббирования могла бы исчисляться тысячами процентов. Поэтому почему бы нет? Для многих, уверен, выбор в дилемме продолжения выгодного межгосударственного сотрудничества или потери $1 млрд для своего государства при появлении миллионов этак 15-25 наличными в своем сейфе может решиться в пользу последнего варианта.

Считаю допустимым, но маловероятным вариант политического заказа в отношении белорусского калия. Ни европейские, ни американские санкционные решения не требовали от литовцев ничего подобного. В США, уверен, понимают, что совокупные доходы резидентов Союзного государства Беларуси и России существенно вырастут, даже если у белорусов возникнут проблемы. Вряд ли это может устроить Вашингтон и Брюссель. Вероятно, мы столкнулись с собственной инициативой Вильнюса. Поэтому если литовские политики руководствовались исключительно традиционным желанием угодить США, то несколько просчитались.

Конечно, это только разбор версий. Официальной и подсказанных опытом. Официальная весьма сомнительна - предложенные для размышления весьма правдоподобны.

Можно еще продолжить. Например, нельзя исключать, что младополитики решили проявить смекалку (по выражению Ландсбергиса), "рассчитываясь" за БелАЭС, которая служит напоминанием недальновидности и некомпетентности решения о закрытии Игналины. Кстати, литовский народ на референдуме - он признан несостоявшимся (явка недотянула до необходимых 50% всего-то около 1,5% - мутно как-то, учитывая количество недействительных бюллетеней) - более чем 90 процентами голосов поддержал дальнейшую эксплуатацию Игналинской АЭС. Если бы станция работала (а эксплуатироваться она могла еще не менее 10 лет), то у Литвы не было бы проблем с обеспечением доступным по цене электричеством. По существу, наших соседей обманули: закрыли станцию, чтобы интегрировать в весьма недешевый европейский энергетический рынок. Уважаемый Дарюс, что там насчет оценки, с какой целью все это затеяно? Конечно, не вредительской. Это другое.

Литовский транзит для нас, безусловно, важен. Хотя бы потому, что самый выгодный. В моменте без него будет трудно. Но недолго. Рост цен на калий касается и белорусской соли. Свое мы точно возьмем, в том числе на продовольственном рынке. Даже если не выиграем, как другие поставщики, точно не проиграем.

Последствия для Литвы только негативные. И только в результате собственных действий. У литовских политиков должно быть четкое понимание, что если белорусы уйдут, то не вернутся. А чтобы вернулись, придется заплатить тарифами и другими плюшками. Однако больше не будут хранить яйца в одной корзине, даже такой удобной и привычной.

Ну и суд никто не отменял. Тяжба, конечно, может затянуться, но есть обеспечительные меры, а это уже другие сроки и условия. Не пришлось бы краснеть через месяц-другой.

P.S. Часто размышляю, почему именно в Литве возлюбили наших беглых. Пусть простят меня за грубость литовцы, не вовлеченные в "грязное дело" - политику (среди них есть давние друзья, да и промеж политиков большинство - ответственные компетентные люди, однако не они сегодня у штурвала государства), но "любовь любит равных". В свете происходящего и белорусские гости, и литовские хозяева являются приверженцами причинения вреда своим соплеменникам (шахтерам и железнодорожникам, докерам, многим-многим другим). Не имеет большого значения - на почве глупости, корысти или тщеславия. Или всего перечисленного вкупе. На том и сошлись.

Валерий Бельский, помощник Президента Республики Беларусь доктор экономических наук