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Мужчина погиб под обрушившимся потолком дома в Добрушском районе
Источник материала: БелТА
4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе при обрушении потолочного перекрытия погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Информация об обрушении деревянного потолочного перекрытия в нежилом доме в деревне Жгуно-Буда поступила спасателям 3 февраля около 14.00. В результате обрушения погиб мужчина 1976 года рождения. Как установлено, он нигде не работал.
Специалисты устанавливают причину обрушения. Проводится проверка.-0-
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Информация об обрушении деревянного потолочного перекрытия в нежилом доме в деревне Жгуно-Буда поступила спасателям 3 февраля около 14.00. В результате обрушения...
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