Мужчина погиб под обрушившимся потолком дома в Добрушском районе

Источник материала: БелТА

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе при обрушении потолочного перекрытия погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация об обрушении деревянного потолочного перекрытия в нежилом доме в деревне Жгуно-Буда поступила спасателям 3 февраля около 14.00. В результате обрушения погиб мужчина 1976 года рождения. Как установлено, он нигде не работал.

Специалисты устанавливают причину обрушения. Проводится проверка.-0-