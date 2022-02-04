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Мужчина погиб под обрушившимся потолком дома в Добрушском районе

04.02.2022 13:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе при обрушении потолочного перекрытия погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация об обрушении деревянного потолочного перекрытия в нежилом доме в деревне Жгуно-Буда поступила спасателям 3 февраля около 14.00. В результате обрушения погиб мужчина 1976 года рождения. Как установлено, он нигде не работал.

Специалисты устанавливают причину обрушения. Проводится проверка.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Информация об обрушении деревянного потолочного перекрытия в нежилом доме в деревне Жгуно-Буда поступила спасателям 3 февраля около 14.00. В результате обрушения...
 
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