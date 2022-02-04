Курсы валют на 4 февраля: курс доллара 2.5804, курс евро 2.9563, российский рубль 3.3953

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0148 рубля до 2.5804,
что составило 0.57%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0063 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0265 (0.9%), на 4 февраля 2022 курс составил 2.9563. По итогам месяца
евро вырос на 0.0473 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0101 рублей (0.3%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0462 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
59 902 400
19 810 000
32 288 500
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.54 – 2.577 рублей, курс продажи доллара 2.582 – 2.643.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.945 рублей, купить – 2.956 – 2.998.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.4 (стоимость 1 доллара равна 76.4 российских рублей),