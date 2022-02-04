Источник материала: Myfin

Курсы валют на 4 февраля: курс доллара – 2.5804, курс евро – 2.9563, российский рубль – 3.3953" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1643970662078089.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0148 рубля до 2.5804, что составило 0.57%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0063 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0265 (0.9%), на 4 февраля 2022 курс составил 2.9563. По итогам месяца евро вырос на 0.0473 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0101 рублей (0.3%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0462 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 59 902 400 19 810 000 32 288 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.54 – 2.577 рублей, курс продажи доллара 2.582 – 2.643. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.945 рублей, купить – 2.956 – 2.998.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.4 (стоимость 1 доллара равна 76.4 российских рублей),

=76.4 (стоимость 1 доллара равна 76.4 российских рублей), EUR/USD =1.148 (1 евро стоит 1.148 доллар),

=1.148 (1 евро стоит 1.148 доллар), EUR/RUB =87.6 (87.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.