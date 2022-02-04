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Соловьев о своем отношении к Лукашенко: «Момент с автоматом для меня был переломным»
Источник материала: ОНТ
Журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев после интервью с Президентом Беларуси поделился с журналистами, как прошла беседа. А также рассказал, что для него стало откровением. Об этом
Соловьев отметил, что по некоторым темам задавал жесткие вопросы, помня, что журналист не прокурор.
Также журналист подчеркнул момент, когда его отношение к белорусскому лидеру изменилось.
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Журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев после интервью с Президентом Беларуси поделился с журналистами, как прошла беседа. А также рассказал, что...
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