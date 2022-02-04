﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соловьев о своем отношении к Лукашенко: «Момент с автоматом для меня был переломным»

04.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев после интервью с Президентом Беларуси поделился с журналистами, как прошла беседа. А также рассказал, что для него стало откровением. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соловьев отметил, что по некоторым темам задавал жесткие вопросы, помня, что журналист не прокурор.

Также журналист подчеркнул момент, когда его отношение к белорусскому лидеру изменилось.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев после интервью с Президентом Беларуси поделился с журналистами, как прошла беседа. А также рассказал, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб под обрушившимся потолком дома в Добрушском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by