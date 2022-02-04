Соловьев о своем отношении к Лукашенко: «Момент с автоматом для меня был переломным»

Источник материала: ОНТ

Журналист ВГТРК, радио- и телеведущий Владимир Соловьев после интервью с Президентом Беларуси поделился с журналистами, как прошла беседа. А также рассказал, что для него стало откровением. Об этом сообщает БЕЛТА.

Соловьев отметил, что по некоторым темам задавал жесткие вопросы, помня, что журналист не прокурор.

Также журналист подчеркнул момент, когда его отношение к белорусскому лидеру изменилось.

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