Врач рассказала, когда лучше вакцинироваться после COVID-19

Источник материала: ОНТ

Главный врач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска Наталья Мысливчик рассказала, когда лучше вакцинироваться после выздоровления при легком течении COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Беларусь-1».

Отмечается, что дети и подростки от 12 до 17 лет вакцинируются китайским препаратом.

Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич рассказала, что в России есть вакцина «Спутник М» для иммунизации подростков. Возможно, она появится и в нашей стране.

Фото:pixabay

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