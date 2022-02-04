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Врач рассказала, когда лучше вакцинироваться после COVID-19

04.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач рассказала, когда лучше вакцинироваться после COVID-19

Главный врач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска Наталья Мысливчик рассказала, когда лучше вакцинироваться после выздоровления при легком течении COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Беларусь-1».

Отмечается, что дети и подростки от 12 до 17 лет вакцинируются китайским препаратом.

Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич рассказала, что в России есть вакцина «Спутник М» для иммунизации подростков. Возможно, она появится и в нашей стране.

Фото:pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Главный врач 21-й центральной районной поликлиники Заводского района Минска Наталья Мысливчик рассказала, когда лучше вакцинироваться после выздоровления при...
 
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