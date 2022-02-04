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Мужчина соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны – возбуждено уголовное дело

04.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны – возбуждено уголовное дело

В Бресте безработный 43-летний мужчина соорудил в гараже лабораторию, где выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану. Об этом сообщает БЕЛТА.

Брестчанина задержал наркоконтроль в конце января. 

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте безработный 43-летний мужчина соорудил в гараже лабораторию, где выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану. Об этом сообщает БЕЛТА....
 
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