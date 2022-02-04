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Мужчина соорудил в гараже лабораторию для изготовления марихуаны – возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Бресте безработный 43-летний мужчина соорудил в гараже лабораторию, где выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану. Об этом
Брестчанина задержал наркоконтроль в конце января.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Фото: БЕЛТА
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В Бресте безработный 43-летний мужчина соорудил в гараже лабораторию, где выращивал наркосодержащие растения и изготавливал марихуану. Об этом сообщает БЕЛТА....
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