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Собаку покрасили в красный цвет – хозяйке пришлось оправдываться
Источник материала: ОНТ
Пса по кличке Дэнди хозяйка покрасила в красный цвет. Некоторые пользователи возмутились – женщине пришлось оправдываться за поступок. Ролики она выложила в tik tok.
Девушке по имени Хлоя пришлось ответить перед разъяренными пользователями соцсетей – ее поведение было расценено как жестокое обращение с животным.
Что ж, Хлоя объяснила, почему Дэнди стал красным.
Итак, порода пиренейская горная собака является довольно редкой там, где живет женщина. Так она делает пса непривлекательным для воров. Это в первую очередь безопасность собаки.
Второе – крупный пес не пугает размерами прохожих на улице. Более того, некоторые хотят поближе познакомиться с ним, чему Дэнди несказанно рад – он обожает внимание.
Хозяйка добавила, что красит собаку безопасной краской. Она благотворно влияет на шерсть и является веганской и неядовитой — ее можно даже съесть ради эксперимента.
Фото: скриншот из видео
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Пса по кличке Дэнди хозяйка покрасила в красный цвет. Некоторые пользователи возмутились – женщине пришлось оправдываться за поступок. Ролики она выложила в tik tok. ...
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