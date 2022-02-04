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Собаку покрасили в красный цвет – хозяйке пришлось оправдываться

04.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собаку покрасили в красный цвет – хозяйке пришлось оправдываться

Пса по кличке Дэнди хозяйка покрасила в красный цвет. Некоторые пользователи возмутились – женщине пришлось оправдываться за поступок. Ролики она выложила в tik tok.

Девушке по имени Хлоя пришлось ответить перед разъяренными пользователями соцсетей – ее поведение было расценено как жестокое обращение с животным. 

Что ж, Хлоя объяснила, почему Дэнди стал красным.

Итак, порода пиренейская горная собака является довольно редкой там, где живет женщина. Так она делает пса непривлекательным для воров. Это в первую очередь безопасность собаки.

Второе – крупный пес не пугает размерами прохожих на улице. Более того, некоторые хотят поближе познакомиться с ним, чему Дэнди несказанно рад – он обожает внимание. 

Хозяйка добавила, что красит собаку безопасной краской. Она благотворно влияет на шерсть и является веганской и неядовитой — ее можно даже съесть ради эксперимента.

Фото: скриншот из видео

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Теги: знакомства
 
 
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Пса по кличке Дэнди хозяйка покрасила в красный цвет. Некоторые пользователи возмутились – женщине пришлось оправдываться за поступок. Ролики она выложила в tik tok. ...
 
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