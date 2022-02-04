В Ошмянском районе мужчина убил своего престарелого отца

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ошмянским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве заведомого престарелого с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Ночью 2 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 81-летнего мужчины без признаков жизни в деревне Биютишки Ошмянского района. Предварительно установлено, что вечером 1 февраля между погибшим и его 52-летним сыном возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил отца, нанеся ему не менее 30 ударов. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте.

Следователем с участием специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, по изъятым объектам и предметам назначен ряд экспертных исследований, допрошен обвиняемый и свидетели.

Установлено, что в момент совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений.

Действия 52-летнего мужчины квалифицированы по п.2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.-0-