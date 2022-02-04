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Сушеную рыбу с недопустимыми добавками изъяли из продажи в Могилеве
Источник материала: БелТА
4 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную сушеную рыбу изъяли в Могилеве из продажи в одной из крупной торговой сети. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Так, в продаже была обнаружена сушено-вяленая рыбная продукция "Рыбка янтарная" северная путассу кусочки с перцем "Эконом" российского производства.
По результатам проверки было установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
"В результате испытаний обнаружено наличие в составе продукта не указанных в маркировке пищевых добавок-консервантов сорбиновой и бензойной кислот. Использование этих добавок недопустимо при производстве данной продукции", - отметили специалисты.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции на территории страны.-0-
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Госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции на территории страны.
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