Сушеную рыбу с недопустимыми добавками изъяли из продажи в Могилеве

Источник материала: БелТА

4 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную сушеную рыбу изъяли в Могилеве из продажи в одной из крупной торговой сети. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, в продаже была обнаружена сушено-вяленая рыбная продукция "Рыбка янтарная" северная путассу кусочки с перцем "Эконом" российского производства.

По результатам проверки было установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

"В результате испытаний обнаружено наличие в составе продукта не указанных в маркировке пищевых добавок-консервантов сорбиновой и бензойной кислот. Использование этих добавок недопустимо при производстве данной продукции", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции на территории страны.-0-